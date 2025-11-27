LVBP: La importancia del club house: Cedrola explica su repunte con los Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Tigres de Aragua, Lorenzo Cedrola, ofreció una entrevista al diario Meridiano donde analizó las claves de su resurgimiento ofensivo, luego de un complicado inicio de campaña. El jugador de los bengalíes enfatizó la importancia del trabajo mental y el apoyo dentro del clubhouse para superar la mala racha.

Superando el Mal Inicio: Ajustes Diarios y Mentalidad

Cedrola explicó que su repunte en el plato se debe a una combinación de ajustes técnicos y el excelente ambiente dentro del equipo.

“Primero, darle las gracias a Dios por mantenerme saludable (…) llegar al terreno es algo importante,” expresó Cedrola. “En el club house hablamos mucho del día a día (…). Los resultados no los controlamos, lo que controlamos es llegar al terreno y dar lo mejor de nosotros”.

El jardinero señaló que la clave ha sido enfocarse en el proceso diario más que en los números finales.

“Han salido los batazos,” comentó el pelotero, destacando que hacer los ajustes necesarios día a día y la armonía general del equipo han sido factores determinantes para mejorar sus estadísticas ofensivas.

El Factor Psicológico y la Confianza de Ozzie Guillén

Uno de los puntos más relevantes que abordó Cedrola fue el manejo de la presión y el aspecto psicológico. Manifestó que la comunicación con los jugadores veteranos ha sido fundamental.

“He conversado con jugadores veteranos, quienes me han dado la confianza necesaria para salir de los pequeños baches en los que me he visto inmerso durante la temporada,” explicó el pelotero, resaltando la invaluable guía de los experimentados.

Asimismo, subrayó el rol crucial del mánager Ozzie Guillén, quien ha depositado total confianza en él desde su llegada al equipo.

“Desde el primer momento, me ha dado la confianza (…) Me ha dicho que no tuviera presión, que me divirtiera; y eso es lo que he estado haciendo,” citó Cedrola sobre las palabras del timonel felino.

Enfoque Colectivo: El Título Antes que las Cifras Personales

A pesar de su notable mejoría y de estar subiendo escalones en las tablas de bateo de la liga, Cedrola dejó claro que su enfoque es netamente colectivo.

“No pienso actualmente en el título de bateo,” afirmó con contundencia. “Para mí lo más importante es ayudar al equipo,” concluyó, priorizando la contribución a la causa de los Tigres por encima de cualquier logro individual.