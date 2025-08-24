MLB

Medias Rojas de Boston tiene "de hijo" a Yankees de Nueva York esta temporada de la MLB

Por Wandor Dumont
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 09:02 pm

Con el triunfo el conjunto de los Red Sox asaltan el segundo puesto del Este de la Americana y la cima del comodín 

Los Medias Rojas de Boston este sábado 23 de agosto extendieron su racha positiva en la serie particular frente a su eterno rival los Yankees de Nueva Yorkluego de vencerlos hoy 12 carreras a una. Este triunfo además certifica una paternidad increíble al menos en temporada regular, ya que en la postemporada las cosas siembre cambian.

El dato

La novena de Boston con la victoria de este sábado llegó a su octavo triunfo seguido sobre los Yankees en la actual campaña. Esta racha es la segunda más larga que tienen los Red Sox sobre los Yankees en una zafra "solamente detrás de una de 14 consecutivas, lograda en 1912. En 2009, Boston también consiguió ganar 8 seguidos a los Yankees", señaló el periodista Guillermo Celis en su cuenta de la red social X.

Venezolano mandan en Boston

Además el partido de hoy tuvo como protagonista al venezolano, Carlos Narváez, quien tuvo una tarde espectacular de 4-3 con dos carreras anotas y misma cantidad de impulsadas. Además el careta criollo conectó el cuadrangular 11 de la temporada y de su corta carrera en las Grandes Ligas.

Asimismo, también tuvo la segunda participación del joven venezolano Jhostynxon Garcíaquien no estuvo en la alineación de la batería, si pudo estar en parte del juego en la cobertura del jardín izquierdo.

El triunfo además sirvió para que los Medias Rojas desplazaran a los Yankees en el segundo puesto de la división Este de la Liga Americana y de la cima de los puestos de comodín. Mañana estas dos históricas novenas volverán a verse a las 7:10 pm en el mismo escenario.

