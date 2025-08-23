MLB: Yankees y Boston se ven forzados a parar el juego por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes 22 de agosto quedará registrado como uno de los mejores momentos de esta semana en la Major League Baseball. Durante la parte alta de la cuarta entrada en el Yankee Stadium, el duelo entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas quedó interrumpido por un visitante inusual que llamó la atención de todos los presentes.

El protagonista fue una ardilla que se adueñó del diamante en pleno juego. El pequeño roedor apareció de repente en la caja de bateo, chocando con el novato venezolano Jhostynxon García, quien casualmente debutaba con Boston en la Gran Carpa.

En el momento, los fanáticos dejaron de reírse y capturar este peculiar momento, mientras los peloteros de los Yankees a la defensiva intentaban mantener la calma. La ardilla corrió hacia la línea de tercera base y luego se dirigió durante algunos segundos al montículo, observando al zurdo de los “Bombarderos”, Max Fried, quien se sintió un poco consternado por la situación, debido a su concentración en el turno que estaba en curso.

La ardilla causó sensación en el juego de Yankees vs. Boston

La situación se hizo viral rápidamente en las redes sociales y generó miles de comentarios por parte de los fanáticos, que no dudaron en compartir sus impresiones al respecto y algunos mencionaron que presentaran a la ardilla como parte del equipo de los Yankees.

Este será uno de los momentos más curiosos que dejará el mes de agosto en toda la MLB y podría convertirse en un tema de conversación entre los seguidores de Yankees, tomando en cuenta el mal momento colectivo que están pasando en la División Este de la Liga Americana.

Finalmente, luego de que la ardilla abandonara el terreno de juego y les regresara el protagonismo a ambos equipos, todo continuó con normalidad para que los Medias Rojas de Boston se quedaran con la victoria ante los Yankees de Nueva York.