MLB: Yankees tienen serios problemas defensivos en esta temporada

Los Yankees de Nueva York siguen sin encontrar soluciones para ganar constantemente en lo que va de esta temporada en las Grandes Ligas. Uno de sus principales problemas durante todo este año han sido los errores cometidos a la defensiva, que les han costado varios triunfos a lo largo de la ronda regular.

El conjunto neoyorquino ha cometido 74 errores en total sin contar la jornada de este sábado 23 de agosto. Este tipo de situaciones no es común en una organización que ha construido un legado de disciplina y compromiso sobre el terreno de juego.

De igual forma, otro de sus problemas, que se vio evidenciado en el segundo choque de la serie ante los Medias Rojas de Boston, el pasado viernes 22 de agosto, tiene que ver con que los fundamentos más básicos del juego parecen haberse desvanecido en varios de sus peloteros.

Yankees de Nueva York con serios problemas defensivos

Dentro de esta cantidad de errores, dos peloteros cargan con un gran peso de pecados cometidos a la defensiva. Los líderes de este negativo departamento dentro de los “Bombarderos” son los siguientes:

Anthony Volpe: 16

Jazz Chisholm Jr.: 14

Estos dos toleteros son los que ocupan el campocorto y segunda base, respectivamente. Por este motivo, no solo han recibido críticas constantes, sino que en varias ocasiones han sido motivo de burlas tanto dentro como fuera del terreno.

Pero los únicos señalados no pueden ser estos dos peloteros, ya que todo el roster activo, errores de corrido de bases, malas decisiones en jugadas claves y la poca efectividad que tienen los receptores para sacar los corredores que se van al robo de las bases.

Sin duda alguna, el cuerpo técnico de Aaron Boone debe buscar soluciones o métodos que ayuden a sus peloteros a recuperar su mayor grado de confianza, con la finalidad de cerrar de la mejor manera posible esta temporada y ver si así lograr cumplir sus objetivos de pasar a la postemporada.