MLB: Bryan Woo se acerca a este récord de Félix Hernández en Seattle (+Detalles)

El compromiso del pasado viernes 22 de agosto fue una noche histórica para varios de los peloteros de los Marineros de Seattle. Uno de los principales protagonistas es el lanzador Bryan Woo, quien deslumbró desde el montículo y sigue evidenciando que es de los mejores de su generación dentro de la Major League Baseball.

El derecho de 25 años se ha consolidado como un pilar de la rotación y acaba de entrar en los libros de récords de la franquicia con una marca que solo había sido alcanzada por leyendas que han vestido el uniforme de los Marineros.

En esta salida del viernes por la noche ante los Athletics, Woo completó su vigésima quinta apertura consecutiva de al menos seis entradas, una hazaña que lo coloca en un selecto grupo de lanzadores de Seattle.

Bryan Woo hace historia en Seattle

Según la periodista de MLB, Sarah Langs, solamente Félix Hernández y Randy Johnson habían alcanzado tal nivel de consistencia. La lista histórica de los Mariners refleja la dimensión del logro. En 2010, Félix Hernández hilvanó 27 aperturas consecutivas de seis innings o más, cifra que sigue siendo la más alta.

Seguidamente, Randy Johnson lo hizo en 1995 con 25, mientras que el propio Félix volvió a registrar 23 en 2011. Por lo tanto, se ubica en un privilegiado ranking y así aumenta sus propias expectativas para los próximos años.

Tomando en cuenta estos registros, Woo añade su nombre con 25 aperturas y, lo más importante, mantiene la racha activa y puede aumentarla en lo que resta de temporada regular si mantiene el nivel que ha estado mostrando en todo el 2025.

Finalmente, si logra extender aún más esta racha, Bryan Woo podría no solo acercarse al récord absoluto de Félix Hernández, sino también mandar un claro mensaje de que puede ser el nuevo líder de la organización de los Marineros de Seattle dentro del mejor béisbol del mundo.