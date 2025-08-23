Así se pone la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes en la MLB (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque en algunos grupos, todo parece estar incluso ya definido a falta de cinco semanas de ronda regular, por las diferencias que hay entre cada rival, hay divisiones donde las cosas pueden cambiar en cada jornada y por esa razón, es recomendable divisar cómo marcha la tabla de posiciones, tras los recientes resultados.

Evidentemente, el movimiento más llamativo ocurrió nuevamente en el Este de la Liga Americana, donde los Medias Rojas de Boston desplazaron a los Yankees de Nueva York en el segundo lugar de la división Este de la Liga Americana.

Asimismo, los Padres de San Diego igualaron la cima en el Oeste del viejo circuito con los Dodgers de Los Angeles, luego de superarlos este viernes.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (75-54)

Medias Rojas de Boston (70-59)

Yankees de Nueva York (69-59)

Rays de Tampa Bay (62-67)

Orioles de Baltimore (59-69)

División Central

Tigres de Detroit (77-53)

Reales de Kansas City (66-63)

Guardianes de Cleveland (64-63)

Mellizos de Minnesota (59-69)

Medias Blancas de Chicago (45-83)

División Oeste

Astros de Houston (71-58)

Marineros de Seattle (69-60)

Rangers de Texas (64-66)

Angelinos de Los Ángeles (61-67)

Atléticos (59-71)

Comodín en la Liga Americana:

Medias Rojas de Boston (+1) Yankees de Nueva (+0.5) Marineros de Seattle - Reales de Kansas City (3). Guardianes de Cleveland (3).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (74-54)

Mets de Nueva York (68-60)

Marlins de Miami (60-68)

Bravos de Atlanta (58-70)

Nacionales de Washington (53-75)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (81-48)

Cachorros de Chicago (74-55)

Rojos de Cincinnati (67-62)

Cardenales de San Luis (64-66)

Piratas de Pittsburgh (55-74)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (73-56)

Padres de San Diego (73-56)

Cascabeles de Arizona (63-66)

Gigantes de San Francisco (61-68)

Rockies de Colorado (37-92)

Comodín en la Liga Nacional