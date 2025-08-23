LVBP: Tiburones de La Guaira anunció fecha para la venta de abonos

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira, a través de sus redes sociales, anunciaron este viernes en la noche que la venta de abonos para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, comenzará a partir del próximo lunes 01 de septiembre.

En el post, el equipo confirma que la venta contará con “precios especiales” para que los abonados puedan asegurar su silla en el Estadio Universitario de Caracas, sede de los litoralenses.

Una vez salgan a la venta, los abonos podrán ser adquiridos mediante la página web y aplicación del equipo.

Asimismo, el escrito termina invitando a la fanaticada guairista a estar alertas a las redes sociales del equipo que estará dando detalles en los próximos días.