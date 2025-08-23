¡Segundo golpe! Boston le repite la dosis a los Yankees y los desplazan (+resumen)

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, 22 del agosto, fue un dia "redondo", para los Medias Rojas de Boston, quienes no solamente superaron a los Yankees de Nueva York, también los blanquearon y le arrebataron el segundo lugar de su grupo.

Los dirigidos por Alex Cora se apoyaron en otra fenomenal actuación de Brayan Bello, para vencer por la mínima 1-0 a los "Mulos del Bronx", llevándose el resultado positivo por segundo día consecutivo ante su mayor rival de la MLB.

Max fried y Bello le regalaron un duelazo de pitcheo a la afición que estuvo en el Yankee Stadium, motivado a que el zurdo lanzó seis capítulos completos sin permitir carreras, mientras que el dominicano hizo lo propio por siete entradas, para quedarse con el lauro gracias a que la única rayita del choque fue traída en la parte alta de esa séptima entrada por Connor Wong.

Bello se encargó de permitir solamente tres sencillos en su periodo en el morrito, aunado a cinco ponches y un solo pasaporte; para luego abrirle paso a Garret Whitlock y Aroldis Chapman, quienes estuvieron perfectos sin tolerar ni un solo incogible, concretando este importante triunfo.

De esta manera, la organización de Boston llegó a 70 triunfos en el presente torneo y dejó atrás a los Yankees en el segundo puesto de la división Este de la Americana, quienes quedaron con balance de 69-59. Estas dos franquicias se verán las caras nuevamente este sábado el tercero de una serie de cuatro choques.