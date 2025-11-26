Juventus vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Juventus y Cagliari correspondiente a la fecha 13 se disputará en el Allianz Stadium desde las 13:00 horas, el sábado 29 de noviembre.

Así llegan Juventus y Cagliari

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Juventus empató por 1 con Fiorentina. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Cagliari igualó 3-3 el juego frente a Genoa. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 27 12 9 0 3 9 2 Milan 25 12 7 4 1 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 7 Juventus 20 12 5 5 2 4 14 Cagliari 11 12 2 5 5 -5

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Juventus y Cagliari, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

