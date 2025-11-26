Así le ha ido a Venezuela en los últimos cinco enfrentamientos contra Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de las Alturas inicia su camino a la Copa del Mundo FIBA 2027 este jueves 27 de noviembre, cuando se enfrente a Colombia, correspondiente a la primera jornada de la Ventana 1, desde el Coliseo Evangelista Mora, en la ciudad de Cali a las 9:40 PM (hora VEN).

La selección nacional, que estará estrenando nuevo director técnico con la llegada de Francisco "Curro" Seguro, integra el Grupo C junto a los combinado de Brasil, Chile y el conjunto cafetero. Venezuela comenzará su accionar su rumbo a su tercera clasificación mundialista consecutiva y la sexta en la historia.

Colombia será la primera prueba para el equipo nacional, donde se verá las cara en par de oportunidades iniciando de visita en el país vecino y culminando en el Gimnasio Papá Carrillo de Caracas, el próximo 30 de noviembre. La tropa venezolano buscará revancha ante los cafeteros, tomando en en cuenta que cayeron en su última presentación en partidos oficiales.

Últimos cinco enfrentamientos contra Colombia

Colombia 67-64 Venezuela - 2024

Venezuela 79-60 Colombia - 2024

Colombia 67-80 Venezuela - 2021

Venezuela 73-69 Colombia - 2020

Colombia 62-73 Venezuela - 2018

La selección nacional cedió en su más reciente presentación contra los colombianos, correspondiente a partido de clasificación rumbo a la FIBA Americup. En ese duelo, Gregory Vargas y Michael Carrera destacaron como los máximos anotadores con 16 y 15 puntos, respectivamente.

Pese a esa caída en Medellín, Venezuela se ha quedado con los anteriores cuatro encuentros oficiales, siendo cuatro ellos válidos para clasificatorios a la Copa América de baloncesto. La última vez que Venezuela y Colombia se cruzaron en eliminatorias mundialistas el marcador terminó a favor de los criollos (73-62) en los clasificatorias al Mundial 2019, con Pedro Chourio y Néstor Colmenares, éste último presente en la actual convocatoria, con 13 tantos para cada uno.