Venezuela vs. Colombia ¿Cuánto cuestan los boletos? 

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Baloncesto ha dado luz verde para que la marea Vinotinto inunde el gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo . Las entradas para el crucial encuentro entre Venezuela y Colombia, que marca el inicio de la Ventana Clasificatoria hacia la Copa del Mundo FIBA 2027, ya están a la venta, invitando a la afición a ser testigo del primer paso del equipo nacional.

El choque, cargado de rivalidad regional y la promesa de un baloncesto de alta intensidad, se perfila como un evento imperdible para los amantes del deporte en el país.

El inicio del camino al Mundial 2027

"Acompáñanos en el inicio de nuestro camino a la Copa del Mundo FIBA 2027," es el llamado de la selección nacional a sus seguidores. Este partido es la primera piedra de un largo recorrido, y el apoyo incondicional de la afición en casa será vital para asegurar un arranque con victoria. La energía del público se ha convertido históricamente en un sexto jugador para la selección.

Estructura de precios

La venta de entradas se está gestionando a través de la plataforma oficial mitickera, y presenta una variada estructura de precios diseñada para que todos los venezolanos puedan ser parte de esta fiesta deportiva.

Los boletos más accesibles, correspondientes a la zona de acceso básico (general 1 y 2), tienen un costo de tan solo 8$. Ascendiendo en la escala de precios y visibilidad, se encuentran las gradas intermedias (lateral A) a 15$. Las gradas preferenciales (lateral B, G y D) alcanzan los 20$, ofreciendo una mejor perspectiva del juego. Para quienes buscan la mejor visibilidad desde una ubicación privilegiada, la grada central C tiene un valor de 30$. Finalmente, para la experiencia exclusiva y la máxima cercanía a la cancha, la localidad cancha VIP está disponible por 80$.

Con precios que inician en tan solo $8 para las localidades Generales, se busca garantizar la accesibilidad al evento. Para aquellos que deseen una experiencia premium, los asientos cancha VIP a $80 ofrecen la proximidad ideal para sentir cada jugada.