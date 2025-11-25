¡Confirmado! Estos son los 12 jugadores de Venezuela para el inicio de las Eliminatiorias

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela inicia este jueves su recorrido de clasificación rumbo al Mundial FIBA de 2027. El nuevo seleccionador nacional, Francisco "Curro" Segura dio a conocer quienes serán los 12 guerreros que afrontarán esta primera doble fecha en donde Venezuela se mide a Colombia.

Curro Segura asumió el puesto de seleccionador nacional luego de la salida de Ronald Guillén como parte del cambio que la FVB dio al cuerpo técnico para este inicio de la clasifición mundialista.

12 convocados de Venezuela

David Cubillán – 38 años – Trotamundos de Carabobo (VEN) – Base

Yeferson Guerra – 22 años – Club Atlético Unión (ARG) – Base

Franger Pirela – 22 años – Comunicaciones Mercedes (ARG) – Base

Carlos Fulda – 23 años – Sabios de Caldas (COL) – Escolta

José Materán – 29 años – Bauru Basket (BRA) – Escolta

Yohanner Sifontes – 30 años – Basquete Unifacisa (BRA) – Escolta

Elian Centeno – 25 años – Club Villa San Martín (ARG) – Alero

Anyelo Cisneros – 28 años – Gimnasia y Esgrima de Comodoro (ARG) – Alero

Michael Carrera – 32 años – Diablos Rojos Básquetbol (MEX) – Ala-pívot

Néstor Colmenares – 38 años – Defensor Sporting (URU) – Ala-pívot

Windi Graterol – 38 años – La Unión de Formosa (ARG) – Pívot

Enrique Medina – 21 años – Spanish Basketball Academy (ESP) – Pívot

Para esta ventana, Venezuela sufre las bajas por lesión de José Ascanio, Jesús Centeno, Edwin Mijares y Pedro Chourio.

Los juegos de Venezuela

En esta primera doble fecha la selección nacional de baloncesto se estará midiendo a Colombia los días jueves 27 de noviembre y domingo 30 del mismo mes. El primero de los dos duelos se estará llevando a cabo en condición de visitante, mientras que el segundo se jugará en Venezuela, más especificamente en Parque Miranda.

Cabe recordar que Venezuela consiguió la clasificación a los dos últimos mundiales de la disciplina, llegando de esta forma a un total de cinco.