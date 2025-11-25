Vinotinto de las alturas

¡Confirmado! Estos son los 12 jugadores de Venezuela para el inicio de las Eliminatiorias

Venezuela se prepara para enfrentar a su similar de Colombia en esta ventana FIBA

Por

Iván Holguín
Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 03:15 pm
¡Confirmado! Estos son los 12 jugadores de Venezuela para el inicio de las Eliminatiorias
Suscríbete a nuestros canales

Venezuela inicia este jueves su recorrido de clasificación rumbo al Mundial FIBA de 2027. El nuevo seleccionador nacional, Francisco "Curro" Segura dio a conocer quienes serán los 12 guerreros que afrontarán esta primera doble fecha en donde Venezuela se mide a Colombia

Curro Segura asumió el puesto de seleccionador nacional luego de la salida de Ronald Guillén como parte del cambio que la FVB dio al cuerpo técnico para este inicio de la clasifición mundialista.

12 convocados de Venezuela

  • David Cubillán – 38 años – Trotamundos de Carabobo (VEN) – Base
  • Yeferson Guerra – 22 años – Club Atlético Unión (ARG) – Base
  • Franger Pirela – 22 años – Comunicaciones Mercedes (ARG) – Base
  • Carlos Fulda – 23 años – Sabios de Caldas (COL) – Escolta
  • José Materán – 29 años – Bauru Basket (BRA) – Escolta
  • Yohanner Sifontes – 30 años – Basquete Unifacisa (BRA) – Escolta
  • Elian Centeno – 25 años – Club Villa San Martín (ARG) – Alero
  • Anyelo Cisneros – 28 años – Gimnasia y Esgrima de Comodoro (ARG) – Alero
  • Michael Carrera – 32 años – Diablos Rojos Básquetbol (MEX) – Ala-pívot
  • Néstor Colmenares – 38 años – Defensor Sporting (URU) – Ala-pívot
  • Windi Graterol – 38 años – La Unión de Formosa (ARG) – Pívot
  • Enrique Medina – 21 años – Spanish Basketball Academy (ESP) – Pívot

Para esta ventana, Venezuela sufre las bajas por lesión de José Ascanio, Jesús Centeno, Edwin Mijares y Pedro Chourio.

Los juegos de Venezuela

En esta primera doble fecha la selección nacional de baloncesto se estará midiendo a Colombia los días jueves 27 de noviembre y domingo 30 del mismo mes. El primero de los dos duelos se estará llevando a cabo en condición de visitante, mientras que el segundo se jugará en Venezuela, más especificamente en Parque Miranda

Cabe recordar que Venezuela consiguió la clasificación a los dos últimos mundiales de la disciplina, llegando de esta forma a un total de cinco. 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Champions League FC Barcelona Luka Doncic
Martes 25 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto