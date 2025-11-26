Luka Dončić hace historia: Se cuela un top 10 de los Lakers junto con Kobe y Lebron

Suscríbete a nuestros canales

En una sorprendente y memorable adición a la rica historia de los Los Angeles Lakers, la superestrella Luka Dončić ha grabado su nombre junto a las leyendas más grandes de la franquicia. Dončić se ha posicionado en el número 10 de la lista de todos los tiempos en la historia del equipo con más partidos de 40 o más puntos.

Este logro es particularmente notable, ya que Dončić, conocido principalmente por su paso por los Dallas Mavericks, llegó a la franquicia angelina mediante un mega-traspaso en febrero de 2025, y ya está siendo reconocido en este ranking por su desempeño con la camiseta púrpura y oro.

El olimpo de los anotadores

El ranking que ahora incluye a Dončić es una verdadera galería de la realeza del baloncesto. El esloveno ha logrado colarse en este exclusivo listado, que está dominado por figuras históricas. El listado es indiscutiblemente liderado por la leyenda Kobe Bryant en el primer puesto, seguido de cerca por Elgin Baylor (No. 2) y el icónico Jerry West (No. 3). En la cuarta posición se encuentra el dominante pívot Shaquille O'Neal, seguido por el gigante pionero George Mikan (No. 5). La lista de superestrellas continúa con LeBron James en el sexto lugar, Gail Goodrich en el séptimo, el legendario Kareem Abdul-Jabbar en el octavo y el maestro del pase, Magic Johnson, en el noveno. Finalmente, es Luka Dončić quien cierra este top 10 en la décima posición.

La inclusión de Luka Dončić en este top 10 es un testimonio de su fenomenal capacidad ofensiva. Los jugadores que lo preceden son figuras que definieron épocas en la NBA, con múltiples campeonatos y premios MVP. Estar en la misma frase que leyendas como Kobe Bryant, LeBron James, Shaquille O'Neal y Kareem Abdul-Jabbar subraya el calibre del talento de Dončić.

Este tipo de estadística, que mide la frecuencia y consistencia de las explosiones anotadoras, es crucial para evaluar a los killers ofensivos. Los Lakers, como una franquicia histórica, tienen un listón altísimo para cualquier récord. Que Dončić haya alcanzado el décimo lugar en un periodo relativamente corto con el equipo, tras su incorporación en febrero de 2025, habla de una eficiencia anotadora que rivaliza con los mejores de la historia del baloncesto.

El dato, además, alimenta la narrativa constante sobre quiénes son los mejores anotadores de la liga y cómo se comparan con las leyendas del pasado. Para Dončić, es un hito más en su camino hacia el Salón de la Fama, ahora vistiendo el emblemático uniforme angelino.