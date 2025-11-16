Luka Doncic firma un inicio de temporada sin precedentes en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Cuando parecía que el libro de récords de la NBA había sido escrito por las leyendas, Luka Doncic ha demostrado que la historia se reescribe con cada temporada. El base esloveno de Los Angeles Lakers ha arrancado el curso 2025-2026 con una combinación estadística inédita, logrando una hazaña que ningún otro jugador había conseguido en los primeros diez partidos de una temporada. Doncic no solo está jugando a nivel MVP; está definiendo un nuevo estándar para la producción ofensiva individual en la liga.

El hito que nadie había logrado

La proeza de Doncic se centra en su capacidad para dominar simultáneamente tres categorías ofensivas cruciales: anotación, creación de juego y amenaza exterior. Tras sus primeros 10 encuentros, el esloveno ha alcanzado o superado las siguientes marcas:

Puntos: 344

Asistencias: 89

Triples Anotados: 36

Esta triple combinación lo convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar 344 puntos, 89 asistencias y 36 triples encestados en los diez juegos iniciales de una campaña.

El dominio en números

Al traducir estas cifras al promedio por partido, la magnitud de la hazaña es aún más clara. En estos diez encuentros, Doncic ha promediado una impresionante cifra de 34.4 puntos por encuentro (acumulando 344 en total). A esto se suman 8.9 asistencias por juego (cerca de 89 en total), consolidándolo como un generador de juego de élite. Finalmente, su amenaza exterior se evidencia con un promedio de 3.6 triples anotados por partido, sumando 36 en total.

Este ritmo no solo lo coloca firmemente en la conversación por el premio MVP, sino que subraya su evolución como el arquetipo del base moderno: un jugador capaz de anotar como un escolta de élite, distribuir el juego como un point guard clásico y castigar desde la distancia con un volumen propio de un especialista.

La estadística de los 36 triples es particularmente reveladora, mostrando la agresividad y confianza de Doncic desde el perímetro, una dimensión de su juego que lo distingue de otros grandes anotadores y generadores de juego en la historia de la liga.

Un inicio que marca la pauta

Para Los Angeles Lakers, el arranque histórico de Doncic es una señal prometedora para sus aspiraciones al título. El esloveno no solo está rindiendo a un nivel superlativo, sino que está marcando un precedente estadístico que reconfigura lo que se considera un inicio de temporada dominante. Su impacto en la franquicia angelina es inmediato y monumental.