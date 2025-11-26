Luchadora de MMA desata una trifulca con dos policías al ser detenida en España

Suscríbete a nuestros canales

Un vuelo comercial de la aerolínea Ryanair que se preparaba para cubrir la ruta entre Gran Canaria y Dublín se convirtió en el escenario de un violento altercado que ha dejado a dos agentes de la autoridad fuera de servicio. El incidente, ocurrido en la pista del aeropuerto de Gando, escaló rápidamente cuando la tripulación solicitó presencia policial para controlar a una pasajera que estaba alterando el orden público antes del despegue, sin saber que se trataba de una profesional de MMA.

Al personarse la patrulla del Instituto Armado en la cabina para proceder al desalojo, la situación se tornó crítica. Según el atestado, la mujer se negó a abandonar la aeronave y respondió con una violencia desmedida. Los informes confirman que los dos agentes agredidos han tenido que solicitar la baja médica por enfermedad debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el forcejeo, evidenciando la contundencia de los golpes recibidos en el estrecho espacio del pasillo del avión.

Luchadora MMA es detenida en España

La detenida ha sido identificada como Sinead Kavanagh, una conocida luchadora MMA (Artes Marciales Mixtas) de nacionalidad irlandesa. Kavanagh no es una desconocida en el mundo del deporte; compite en la prestigiosa liga Bellator y es ampliamente reconocida por su cercanía y amistad con la superestrella Conor McGregor. Su entrenamiento de élite y capacidad física fueron determinantes en el suceso, ya que utilizó técnicas de combate contra los funcionarios, transformando una intervención rutinaria de seguridad aeroportuaria en un enfrentamiento físico de alto riesgo para los efectivos policiales.

Este suceso ha servido como detonante para nuevas reivindicaciones laborales dentro del cuerpo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha alzado la voz denunciando enérgicamente lo ocurrido. El sindicato señala este ataque como un ejemplo claro de la indefensión que sufren los agentes y la falta de medios adecuados para repeler agresiones de esta magnitud. Su principal queja radica en que, pese al peligro constante y evidente, el Ministerio del Interior continúa sin reconocer su labor como una "profesión de riesgo".

La AUGC insiste en que la integridad física de los guardias civiles está comprometida diariamente y que casos mediáticos como el de la atleta irlandesa solo confirman la urgencia de dotar de mayor protección jurídica y material a los agentes. Mientras Kavanagh enfrenta ahora cargos por atentado contra la autoridad, el debate sobre la seguridad de las fuerzas del orden vuelve a estar en el centro de la polémica en España.