MLB: Lo que nadie habla de los scoutings en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

El scouting es una conexión entre el talento y la oportunidad de cumplir un sueño. El sistema de firmas internacionales de Grandes Ligas tienen la tarea mediante la figura del scout de encontrar los mejores talentos. Sin embargo, este rol se ha visto distorsionado en su génesis por intereses personales.

El scout se ha visto perjudicado por una práctica que ellos mismos han implementado: el porcentaje que obtienen de cada pelotero. Es un ecosistema que beneficia a ambas partes, pero se ha perdido el rol real de esa figura. De hecho, si no hay porcentaje de por medio, se ignora al prospecto.

El scouting debe ser un puente y no un muro. Cuando la vocación se ha visto contaminada como ahora mismo con intereses personales se pierde su esencia. Recuperar la ética, la transparencia y el mérito es necesario para cada personajes que se dedica a esta práctica, ya que el dinero siempre estará ahí.

Dignificando el trabajo del scout de Grandes Ligas

Cada equipo de Grandes Ligas cuenta con su cuerpo de scouts que se encarga de evaluar los prospectos internacionales. La idea es reportar con ética y recomendar el mejor talento posible para la organización. Reciben un salario mensual, viáticos y están sujetos a protocolos internos.

Miguel Pintor es un ejemplo de esta clase de scout internacional de Astros de Houston. Se ha dedicado a recorrer México y parte de Latinoamérica evaluando jóvenes peloteros. No tiene un interés personal en ellos, solo busca el más calificado para ser tomado en cuenta por Astros.

Scouts influyentes en Grandes Ligas