MLB: Yandy Díaz entra en la historia cubana de Grandes Ligas con noche perfecta

Yandy Díaz es el caballo de guerra de Rays de Tampa Bay. Su llegada fue un bálsamo para una ofensiva fuerte hace un par de temporadas. Ahora en reconstrucción el cubano no baja su ritmo, de hecho, registró una noche perfecta y entró en la historia de los cubanos en MLB.

Díaz en la victoria 9-4 de Rays sobre Marineros de Seattle registró: 5 turnos, 1 anotada, 5 hits, 1 doble, .294 promedio. Con esos números fue pieza importante en la ofensiva del equipo; pero lo más importantes que se fue de 5-5 y alcanzó una marca histórica para los cubanos en Grandes Ligas.

Yandy es el primer pelotero nacido en cubano con 5 hits en un juego de Las Mayores desde el 22 de abril de 2023. En ese momento Adolis García se fue de 5-5 con 5 extrabases y 8 impulsadas. Números sensacionales que resaltan el trabajo del pelotero cubano en el mejor beisbol del mundo.

El impacto de Yandy Díaz con Rays de Tampa Bay en 2025

Yandy Díaz no es solo un primer bate consistente en Grandes Ligas, es la piedra angular de la ofensiva de Rays de Tampa Bay. El cubano se ha mantenido sólido en su rol y ha tenido un impacto fuerte en 2025, registrando .294 de promedio en un equipo liderado por los jóvenes.

Díaz es un en pelotero que muestra regularidad en el plato, pero además, es un líder silencioso que ha logrado guiar a un grupo de peloteros jóvenes en una liga que no da tregua. El cubano se muestra como la principal pieza veterana en un equipo que dentro de poco volverá a competir.

Números de Yandy Díaz en 2025

La consistencia de Yandy Díaz en 2025 está siendo determinante para lograr buenos resultados. El cubano ha tenido altos fuertes y bajos que no se han mantenido, algo que ayuda a una ofensiva cargada por los peloteros más jóvenes.

Números de Díaz en 2025:

- 130 juegos, 514 turnos, 68 anotadas, 152 hits, 27 dobles, 1 triple, 22 jonrones, 76 impulsadas, 44 boletos, 82 ponches, 3 bases robadas, .294 promedio, .353 OBP, .479 SLG, .832 OPS