Adolis García regresa de la lista de lesionados con este enorme batazo (+video)

Los peloteros latinoamericanos están brillando durante la jornada de este fin de semana y uno que no quiso quedarse atrás, en su regreso tras una lesión, fue el cubano Adolis García.

Luego de estar 10 días fuera de acción por una distensión en el tobillo izquierdo, el jardinero fue alineado este sábado en el desafío contra los Guardianes de Cleveland y su poder se hizo presente rápidamente.

Adolis García amplía la ventaja de Texas con un bambinazo:

Los Rangers de Texas blanquearon por paliza 10-0 al equipo de Cleveland y el "Bombi" fue parte de los protagonistas, exactamente en el quinto episodio con un particular bambinazo.

Este jonrón muy extraño, debido a que García se sacó un pitcheo casi de las rodillas, para sacarla de la línea cerca del poste del jardín izquierdo, poniéndose a su novena con una ventaja parcial de 9-0, tras traer con la grúa a un compañero que corría en la inicial.

Adolis García persigue dos cifras redondas de por vida:

Este bambinazo fue el número 17 de la campaña, para el slugger cubano y ya suma 139 en su trayectoria, a 11 solamente de alcanzar la cifra redonda de 150 vuelacercas.

Asimismo, ya son 66 las rayitas impulsadas del "Bombi" en este 2025, acumulando 450 de por vida y aproximándose a las 500 traídas al plato, un registro al cual probablemente no pueda llegar en el presente torneo.