¿Podrá Eugenio Suárez llegar a los 50 vuelacercas en esta zafra? (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada que está teniendo Eugenio Suárez, lo ubica no solamente entre los mejores venezolanos, sino también entre los peloteros latinos con mayor rendimiento en este 2025 y tras su notable cifra de cuadrangulares, hay que analizar si tiene posibilidades de culminar el año con 50 o más estacazos de vuelta completa, para implantar una nueva marca entre los criollos.

En la jornada de este viernes, "Bolibomba" conectó su cuadrangular número 40 frente a los Atléticos de Oakland, convirtiéndose justamente en el primer jugador de la región en alcanzar esa cantidad (40) e igualando a Aaron Judge en el segundo puesto del liderato de poder en la Americana.

¿Podrá Eugenio Suárez llegar a 50 jonrones?

A "Geno" le costó un poco adaptarse nuevamente a los Marineros de Seattle, sin embargo, parece que ya tomó el ritmo, debido a que sumó dos cuadrangulares en sus últimos dos choques, algo sumamente positivo.

Ahora, cuando se habla de su promedio en toda la campaña, se puede destacar que el criollo suma un bambinazo por cada 3 choques aproximadamente y de mantener ese porcentaje, llegaría de manera justa a los 50 estacazos de vuelta completa.

Esto motivado, a que de aquí al resto del torneo, Suárez proyecta justamente 10 jonrones porque los Marineros todavía tienen 33 desafíos por delante y él necesitaría de 30 a 32, según lo pronosticado.

Eugenio Suárez va detrás de su propio récord:

"Bolibomba" ya es el jugador venezolano con más conexiones de cuatro esquinas en un campamento regular, con los 49 que botó en 2019. No obstante, su meta es mantenerse en la cima de ese renglón, pero poniendo la "vara más alta" con 50 cuadrangulares, un registro sumamente llamativo y difícil de superar en un futuro.

A pesar de esas proyecciones, Eugenio es un jonronero de rachas y si sigue sacando pelotas como lo viene haciendo, se le hará mucho más fácil conseguir ese número antes de cerrar la temporada.