Junior Caminero entre leyendas en este apartado de jugadores jóvenes (+dato)

En su primera temporada siendo parte habitual del roster y titular indiscutible, Junior Caminero no ha perdido la oportunidad de demostrar a plenitud su talento.

Como consecuencia de ello, el poder de su madero ha sido de las cualidades más valiosas para Rays de Tampa Bay y es uno de los más destacados jonroneros de las Grandes Ligas.

Un referente a corta edad

El tercera base dominicano ha logrado inscribir su nombre en grupos muy selectos que lo han hecho trascender en tiempo récord.

De hecho, el pasado sábado conectó su vuelacercas #36 del año, igualando al icónico Álex Rodríguez como el sexto jugador de la Liga Americana de 22 años (o menor) con más cuadrangulares (36) en una misma campaña.

En este listado, los líderes históricos son el primera base dominicano de Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr con 48 (en 2021) y el icónico jardinero de Yankees de Nueva York y Salón de la Fama, Joe DiMaggio con 46 (en 1937).

Por otro lado, en la tercera posición se encuentra el jardinero puertorriqueño Juan González con 43 (en 1992); en la cuarta se ubica el camarero venezolano, Gleyber Torres con 38 (en el 2019 con Yankees de Nueva York); mientras que el primera base y Salón de la Fama, Jimmie Foxx acumuló 37 (en el año 1930).