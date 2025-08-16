Junior Caminero aportó el poder en la victoria de Tampa ante San Francisco (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Rays de Tampa Bay, el dominicano Junior Caminero, disparó este viernes su vuelacerca 35 de la temporada 2025 en el enfrentamiento ante los Gigantes de San Francisco. Encuentro que se llevó a cabo en el Oracle Park, casa del conjunto de la bahía, ante 34.172 aficionados.

Este es el quinto jonrón del antesalista en los últimos siete juegos. Asimismo, sería su tercer cuadrangular de la temporada con una curva como lanzamiento. Cutter y el cambio son los pitcheos a los que menos vuelacerca ha conectado Caminero con dos cada uno.

El batazo de Junior Caminero

En la parte alta de la segunda entrada, el antesalista dominicano llegó al plato para tomar su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Landen Roupp. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0) a favor de los locales.

Con un outs en la pizarra y en cuenta de dos malas dos buenas, Roupp dejó una curva de unas 79 millas por hora colgada sobre el homeplate, lanzamiento que Caminero no dejaría pasar, haría swing para mandar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Junior Caminero tuvo una velocidad de salida de 100.3 millas por hora y recorrió 381 pies de distancia.

Sus números

Junior Caminero se encuentra en su tercera temporada en Las Mayores, primera completa con el conjunto Tampa. El tercera base tiene un promedio vitalicio de .257, con 169 hits, 42 jonrones y 110 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .261/.301/.536 (Avg/Obp/Slg); en 459 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 120 imparables, 35 cuadrangulares, anotado 72 e impulsado 85. Ha recibido 27 boletos y se ha ponchado en 101 ocasiones.