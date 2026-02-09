¡Histórico! Strauss se alza con la victoria en la primera edición de la Abu Dhabi Gold Cup con el brasileño Joao Moreira

Suscríbete a nuestros canales

La edición inaugural de la Abu Dhabi Gold Cup, fue un verdadero espectáculo de carreras de caballos de primer nivel. La selectiva, fue disputada sobre la pista de césped de una milla (1600 metros), donde el ejemplar Strauss, hijo de Maurice se convierte en el primer corredor japonés en ganar en el Emirato.

Esta carrera de caballos pura sangre es la de mayor dotación económica, con un premio de 1 millón de dólares, jamás celebrada en el Emirato y está vinculada con el Old Forester Bourbon Turf Classic (G1) de $1 millón, que se correrá en nueve furlongs en Churchill Downs el día del Derby de Kentucky, el 2 de mayo.

Strauss se ganó su cupo para correr en Churchill Downs

Strauss, contó con el mando del jockey brasileño Joao Moreira, para el entrenador Ryo Takei. Strauss, aprovechó el puesto de salida para ubicarse en el medio del pelotón con el control de Moreira, apodado el "Hombre Mágico".

Strauss y Moreira, avanzó con fuerza al entrar en la recta final para tomar la delantera, y a pesar de la presión de sus rivales, el hijo de 5 años de Maurice, se mantuvo valientemente hasta el final para ganar por un largo.

Strauss, ganador de la Abu Dhabi Gold Cup recibe una invitación de Churchill Downs Inc. para correr en la carrera de Kentucky, con tarifas de inscripción exentas y un estipendio de viaje ofrecido por el Abu Dhabi Turf Club.

El Old Forester Bourbon Turf Classic es una de las cinco carreras de Grado 1 que se celebran en el Kentucky Derby Day, uno de los días deportivos más espectaculares de Estados Unidos.