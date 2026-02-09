José Francisco D’Angelo fue el más valioso de los entrenadores en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo de Gulfstream Park presentó una cartelera de diez carreras en la cual el venezolano José Francisco D’Angelo fue el entrenador más destacado de los criollos tras conseguir tres victorias en la cartelera.

Gulfstream Park: José Francisco D’Angelo sumó tres victorias

La jornada ganadora de José D’Angelo inició en la segunda carrera con el ejemplar IL Alchemysta bajo la conducción del jinete líder Irad Ortiz Jr., por un claiming de $24,500 en distancia de 1.664 en pista sintética. Propiedad de Bruno Schickedanz, agenció crono de 1:41.51 para la distancia.

Luego, en la octava carrera, el popular “Kikito” visitó el parque de vencedores con el ejemplar Itza Boss con el boricua Jorge Ruiz, quien guio las riendas de este macho propiedad de Fugget About It Racing Stables, ganador de un Allowance Optional Claiming de $86,000 en 1,000 con registro de 55.35.

El triplete ganador para José Francisco D’Angelo llegó en la novena con Irad Ortiz Jr., por segunda vez en yunta, ahora con el ejemplar Pop Rox, que se quedó con un Starter Optional Claiming de $33,000 en distancia de 1.200 metros en tiempo de 1:11.25. Corrió para los colores de Michael Dubb.

Próximos compromisos del entrenador venezolano

José Francisco D’Angelo, con estas victorias, suma cinco en la temporada y se coloca a siete de las 600 victorias de por vida en Estados Unidos. Para esta semana, el joven entrenador inscribió a 21 ejemplares a partir de este jueves 12 de febrero entre el hipódromo de Gulfstream Park, Aqueduct y Tampa Bay Downs.

En Gulfstream Park, presenta a 18 ejemplares. En Tampa Bay Downs, inscribió a dos: Chapita con Sonny León el jueves y A Marty’s Gal con Samuel Marín el viernes. En Aqueduct, estará representado por Mach Seven con José Lezcano el domingo. Ninguno de sus inscritos estará presente en pruebas de stakes.