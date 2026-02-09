Bad Bunny impone nuevo récord de audiencia en show de medio tiempo del Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny volvió a hacer historia al marcar un antes y un después en el entretenimiento deportivo. El artista puertorriqueño no solo se convirtió en el primer latino en encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl, edición 60 que se celebró este domingo 8 de febrero entre New England Patriots y Seattle Seahawks, sino que además alcanzó un logro sin precedentes al protagonizar el espectáculo más visto de todos los tiempos.

Según datos revelados por la cadena NBC, la presentación del artista puertorriqueño alcanzó una audiencia de 142,3 millones de espectadores. Esta cifra superó el récord establecido en el Super Bowl 59 de 2025 por Kendrick Lamar, quien hasta ese momento ostentaba el título del show de medio tiempo más visto con 133.5 millones de visualizaciones.

Más allá de los números, el espectáculo destacó por su fuerte carga cultural y simbólica. La escenografía recreó un pequeño Puerto Rico y presentó elementos muy representativos de la cultura latina, como los niños dormidos en las sillas durante las fiestas familiares. Además, uno de los momentos más comentados fue la aparición de una boda en plena presentación, la cual, según el representante de Bad Bunny, fue completamente real, reforzando el impacto y la autenticidad del show.

Medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl