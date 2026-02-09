Bad Bunny impone nuevo récord de audiencia en show de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny volvió a hacer historia al marcar un antes y un después en el entretenimiento deportivo. El artista puertorriqueño no solo se convirtió en el primer latino en encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl, edición 60 que se celebró este domingo 8 de febrero entre New England Patriots y Seattle Seahawks, sino que además alcanzó un logro sin precedentes al protagonizar el espectáculo más visto de todos los tiempos.
Según datos revelados por la cadena NBC, la presentación del artista puertorriqueño alcanzó una audiencia de 142,3 millones de espectadores. Esta cifra superó el récord establecido en el Super Bowl 59 de 2025 por Kendrick Lamar, quien hasta ese momento ostentaba el título del show de medio tiempo más visto con 133.5 millones de visualizaciones.
Más allá de los números, el espectáculo destacó por su fuerte carga cultural y simbólica. La escenografía recreó un pequeño Puerto Rico y presentó elementos muy representativos de la cultura latina, como los niños dormidos en las sillas durante las fiestas familiares. Además, uno de los momentos más comentados fue la aparición de una boda en plena presentación, la cual, según el representante de Bad Bunny, fue completamente real, reforzando el impacto y la autenticidad del show.
Medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl
- Kendrick Lamar en 2025 con 133,5 millones de vistas.
- Usher en 2024 con 123,4 millones de vistas.
- Rihanna en 2023 con 121 millones de vistas.
- Katy Perry en 2015 con 121 millones de vistas.
- Lady Gaga en 2017 con 117,5 millones de vistas.
- Coldplay en 2016 con 115,5 millones de vistas.
- Bruno en 2014 con 115,3 millones de vistas.
- Madonna en 2012 con 114 millones de vistas.
- Beyoncé en 2013 con 110,8 millones de vistas.
- Black Eyed Peas en 2012 con 110,2 millones de vistas.