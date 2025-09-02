¿Astros de Houston es el gran aspirante al título? José Altuve lo deja saber (+video)

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve fue el gran protagonista en el inicio de mes para los Astros de Houston, en la jornada de este lunes 1 de septiembre. El venezolano volvió a producir como bateador designado con su vigesimocuarto cuadrangular en la presente temporada contra los Angelinos de Anaheim.

'Astroboy' se convirtió en la principal figura de los siderales con enorme estacazo por el jardín izquierdo para poner cifras definitivas en el compromiso. La conexión se perdió de vista a una velocidad de salida de 100.4 millas por hora y recorrió una distancia de 374 pies.

Altuve volvió a despertar con el madero para ponerle evitar que los Houston Astros cayeran en la serie de cuatro encuentros ante la franquicia angelina. El jardinero terminó ligando de 4-2 con jonrón tres remolcadas, anotada y boleto recibido. El "Pequeño Gigante" extendió el liderato que presenta su equipo en la División Oeste de la Liga Americana.

José Altuve habla del momento de los Astros

Los Astros sumaron dos victorias en cuatro juegos como local ante los Angelinos para mantenerse en lo más alto en el Oeste del joven circuito, donde cuenta con una diferencia de tres juegos de los Marineros de Seattle, que ocupan el segunda lugar en el mencionado grupo. Altuve habló del momento que vive la organización y los jugadores que presentan para pelear por la corona en la presente temporada.

Por más bueno que sea un equipo va a tener rachas no muy positivas y estábamos en una de ellas, pero tenemos buenos jugadores, a los que les importa salir al terreno a hacerlo bien y hoy vimos el resultado de todo ese trabajo que hemos venido haciendo behind the scene", declaró el criollo después de la victoria ante Angels a Javier González.

El nativo de Maracay ha contribuido en el éxito de los Astros en la vigente campaña de MLB. El patrullero batea para .274, 24 cuadrangulares, 68 remolcadas, 73 anotadas, 141 hits, nueve bases robadas, .337 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .796 en 133 juegos.