MLB: Estos son los venezolanos con 1000 o más hits en Grandes Ligas (+Detalles)

A largo de la historia, cientos de peloteros venezolanos han pasado por las Grandes Ligas, dejando un impacto y una huella importante en este deporte. Venezuela es de los países latinos que más jugadores exporta al mejor beisbol del mundo y no es de sorprender que los veamos haciendo historia.

Recientemente, Luis Arráez llegó a 1000 hits en su carrera en la Gran Carpa, siendo un número importante que lo hace unirse a un selecto grupo de paisanos que han lograr esa misma cantidad o más.

Venezolanos con 1000 o más hits en MLB

Miguel Cabrera Omar Vizquel Luis Aparicio Bobby Abreu José Altuve Andrés Galarraga Dave Concepción Magglio Ordóñez Víctor Martínez Elvis Andrus Ozzie Guillén Asdrúbal Cabrera Salvador Pérez - Manny Trillo César Tovar Martín Prado Edgardo Alfonzo Melvin Mora Alcides Escobar Carlos González Omar Infante Álex González Eugenio Suárez Marco Scutaro Ramón Hernández Gerardo Parra Carlos Guillén Tony Armas Pablo Sandoval Chico Carrasquel Eduardo Escobar David Peralta César Hernández Vic Davalillo César Izturis Wilmer Flores Luis Salazar Miguel Cairo Avisaíl García José López Luis Arráez

Información de Baseball Reference.

Esta misma temporada 2025, el próximo pelotero venezolano que podría unirse a esta selecta lista es Gleyber Torres, quien actualmente juega con los Tigres de Detroit y tiene 989 imparables en su carrera en las Grandes Ligas.