MLB: Estos son los venezolanos con 1000 o más hits en Grandes Ligas (+Detalles)

A largo de la historia, cientos de peloteros venezolanos han pasado por las Grandes Ligas, dejando un impacto y una huella importante en este deporte. Venezuela es de los países latinos que más jugadores exporta al mejor beisbol del mundo y no es de sorprender que los veamos haciendo historia.
Recientemente, Luis Arráez llegó a 1000 hits en su carrera en la Gran Carpa, siendo un número importante que lo hace unirse a un selecto grupo de paisanos que han lograr esa misma cantidad o más.
Venezolanos con 1000 o más hits en MLB
Miguel Cabrera
Omar Vizquel
Luis Aparicio
Bobby Abreu
José Altuve
Andrés Galarraga
Dave Concepción
Magglio Ordóñez
Víctor Martínez
Elvis Andrus
Ozzie Guillén
Asdrúbal Cabrera
Salvador Pérez
Manny Trillo
César Tovar
Martín Prado
Edgardo Alfonzo
Melvin Mora
Alcides Escobar
Carlos González
Omar Infante
Álex González
Eugenio Suárez
Marco Scutaro
Ramón Hernández
Gerardo Parra
Carlos Guillén
Tony Armas
Pablo Sandoval
Chico Carrasquel
Eduardo Escobar
David Peralta
César Hernández
Vic Davalillo
César Izturis
Wilmer Flores
Luis Salazar
Miguel Cairo
Avisaíl García
José López
Luis Arráez
Información de Baseball Reference.
Esta misma temporada 2025, el próximo pelotero venezolano que podría unirse a esta selecta lista es Gleyber Torres, quien actualmente juega con los Tigres de Detroit y tiene 989 imparables en su carrera en las Grandes Ligas.