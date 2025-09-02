MLB

MLB: Estos son los venezolanos con 1000 o más hits en Grandes Ligas (+Detalles)

Luis Arráez llegó a los primeros 1000 hits de su carrera con el uniforme de los Padres de San Diego

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 07:51 am
Foto: Cortesía
A largo de la historia, cientos de peloteros venezolanos han pasado por las Grandes Ligas, dejando un impacto y una huella importante en este deporte. Venezuela es de los países latinos que más jugadores exporta al mejor beisbol del mundo y no es de sorprender que los veamos haciendo historia.

Recientemente, Luis Arráez llegó a 1000 hits en su carrera en la Gran Carpa, siendo un número importante que lo hace unirse a un selecto grupo de paisanos que han lograr esa misma cantidad o más.

Venezolanos con 1000 o más hits en MLB

  1. Miguel Cabrera 

  2. Omar Vizquel 

  3. Luis Aparicio

  4. Bobby Abreu 

  5. José Altuve

  6. Andrés Galarraga 

  7. Dave Concepción 

  8. Magglio Ordóñez 

  9. Víctor Martínez 

  10. Elvis Andrus 

  11. Ozzie Guillén 

  12. Asdrúbal Cabrera 

  13. Salvador Pérez - 

  14. Manny Trillo

  15. César Tovar

  16. Martín Prado

  17. Edgardo Alfonzo

  18. Melvin Mora

  19. Alcides Escobar

  20. Carlos González

  21. Omar Infante

  22. Álex González

  23. Eugenio Suárez

  24. Marco Scutaro

  25. Ramón Hernández

  26. Gerardo Parra

  27. Carlos Guillén

  28. Tony Armas

  29. Pablo Sandoval

  30. Chico Carrasquel

  31. Eduardo Escobar

  32. David Peralta

  33. César Hernández

  34. Vic Davalillo

  35. César Izturis

  36. Wilmer Flores

  37. Luis Salazar

  38. Miguel Cairo

  39. Avisaíl García

  40. José López

  41. Luis Arráez

Información de Baseball Reference.

Esta misma temporada 2025, el próximo pelotero venezolano que podría unirse a esta selecta lista es Gleyber Torres, quien actualmente juega con los Tigres de Detroit y tiene 989 imparables en su carrera en las Grandes Ligas.

Martes 02 de Septiembre de 2025
