Salvador Pérez superó a Martín Prado en lista histórica de venezolanos (+Detalles)

Salvador Pérez continúa aumentando sus registros históricos en las Grandes Ligas y recientemente logró una marca importante entre venezolanos. El capitán de los Reales de Kansas City se sigue consolidando como uno de los mejores receptores latinos de todos los tiempos.

"Salvy" en su más reciente juego, se fue de 4-2, con un cuadrangular, un doble y tres carreras remolcadas, en el triunfo 12-1 de Reales sobre Medias Blancas de Chicago. El criollo en esa victoria, logró sueprar un registro histórico del gran Martín Prado, un venezolano con brillante carrera en MLB.

Salvador Pérez hace historia con sus batazos

Con el doble conectado el pasado miércoles, Pérez alcanzó los 317 en su carrera en las Grandes Ligas, superando los 316 que Martín Prado disparó durante 14 temporadas en el mejor béisbol del mundo. De esta manera, el receptor de los Reales de Kansas City sigue dejando huella entre los peloteros venezolanos más productivos a la ofensiva.

Ese batazo le permitió ubicarse en el puesto 13 de la lista histórica de dobles conectados por jugadores nacidos en Venezuela dentro de MLB. Ahora, su próximo objetivo es Alex González, quien acumuló 332 en su paso por las Mayores, una cifra que Pérez podría igualar o superar en el corto plazo si mantiene su consistencia en el plato.

Tras esta marca histórica, Salvador Pérez tiene de por vida en Grandes Ligas 1.692 hits, entre ellos 317 dobles, 11 triples y 296 jonrones. Además, cuenta con 993 carreras remolcadas, 702 anotadas y promedio de .266.