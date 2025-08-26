MLB: Salvador Pérez está a 10 impulsadas de unirse a selecto club de venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

A la hora de hablar de peloteros referentes de Venezuela en Grandes Ligas, Salvador Pérez, saldrá siempre a la palestra, afianzándose como la imagen de Reales de Kansas City, demostrándolo también en esta temporada 2025 de MLB.

El receptor mostró estar vigente con el madero y el guante a sus 35 años de edad, sobre todo en las últimas semanas, acercándose a los 300 jonrones de por vida, con siete bambinazos enlazados en los últimos 30 juegos, para así llegar a 22 en la temporada y a 295 de por vida.

Una temporada histórica para Salvador Pérez

Con dicha marca superó lo hecho por Magglio Ordoñez, convirtiéndose en el cuarto venezolano con más cuadrangulares conectados en Las Mayores, solo por detrás de Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399) y Eugenio Suárez (316).

Ahora, Salvador Pérez podría ingresar a otro selecto club de jugadores venezolanos, ya que en sus últimas siete presentaciones suma cinco remolcadas, en un ritmo que lo hace ilusionarse con llegar a las 1000 remolcadas antes de que finalice la actual temporada.

Con un mes por disputarse en la presente campaña, no parece algo descabellado. Con 990, solo precisa de 10. De seguir con este empuje, parece un hecho que lo logrará si lo respetan las lesiones.

Un grupo selecto de estrellas venezolanas

En caso de consumarlo, será apenas el sexto venezolano que lo consigue, uniéndose a un selecto club que lidera Miguel Cabrera con 1881 remolcadas, seguido bastante de lejos por Andrés Galarraga, con 1425. Mientras que el top cinco lo completan Bob Abreu (1363), Magglio Ordoñez (1236) y Víctor Martínez (1178).

Dentro de la actual temporada, Salvador Pérez suma 31 dobles, 22 cuadrangulares, 74 carreras empujadas, 44 anotadas y un promedio al bate de .246.