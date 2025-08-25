Salvador Pérez alcanzó esta importante cifra en su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez continúa colocando registros históricos en su carrera en las Grandes Ligas y el pasado 24 de agosto arribó a un nueva cifra. El receptor y capitán de los Reales de Kansas City es uno de los mejores peloteros venezolanos de la actualidad y sin duda que juego tras juegos incrementa su legado en este deporte.

"Salvy", como es apodado, es de los receptores latinos con mejor carrera en la Gran Carpa y además, en cuanto a registros ofensivos, es de los más productivos de todos los tiempos, razón por la que a lo largo de su trayectoria se ha puesto a la par e incluso superado a legendarios que han jugado en esta posición.

Salvador Pérez con un número importante de anotadas

El pasado domingo, los Reales de Kansas City se impusieron 10-8 a los Tigres de Detroit en un emocionante duelo ofensivo. En ese compromiso, Pérez tuvo una jornada de 4-1 con una carrera impulsada y otra anotada, contribuyendo de manera importante al triunfo de su equipo. Más allá del resultado del encuentro, el protagonismo del criollo quedó marcado por alcanzar una cifra histórica en su trayectoria dentro de las Grandes Ligas.

Con la carrera anotada, el venezolano de 35 años llegó a las 700 anotaciones de por vida en MLB, un registro que refleja su constancia y durabilidad en más de una década de carrera. Este logro lo convierte en el venezolano número 19 en alcanzar dicha marca, consolidándose como uno de los peloteros más productivos y consistentes de su país en la historia de la Gran Carpa.

La cifra de 700 anotadas no solo resalta la capacidad ofensiva de Pérez, sino también su impacto en la longevidad de la camada de peloteros venezolanos en Grandes Ligas. Alcanzar esta marca lo coloca en un grupo selecto de bateadores criollos que han dejado huella en el mejor béisbol del mundo, reafirmando su estatus como uno de los grandes referentes de Venezuela en la MLB.

Tras esta marca, Salvador Pérez tiene de por vida 1.690 hits, 295 jonrones, 990 carreras remolcadas, 700 anotadas y un promedio de .266, todo esto en 1.676 en su carrera en Grandes Ligas.