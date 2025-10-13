Las sensuales fotos de Ly Jonaitis por su cumpleaños 40

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de Ly Jonaitis, es mencionar las palabras belleza, elegancia e impacto. Y es que, la conductora que en el año 2006 se alzó con la corona de la mujer más bella del país, estuvo de cumpleaños el 12 de octubre, realizando una sesión de fotos increíbles, mostrando cómo el paso del tiempo la tiene en perfectas condiciones.

Unas fotos repletas de belleza

La valenciana que fue 2da finalista del Miss Universo 2007 celebrado en México, posteó un carrusel de imágenes de una sesión de fotos de alto impacto que realizó en Caracas. Ly se mostró muy guapa con un ajustado vestido en color negro.

En las imágenes la conductora y actriz aparece muy sonriente con un maquillaje en tonos claros de Joss Makeup, y un enorme globo con el número 40 como gran protagonista. Además, posteó un bonito mensaje por llegar al cuarto piso repleta de amor, cariño y junto a su hijo Salvador.

Feliz de llegar a los 40

“40 no es un simple número. Es una edad que celebra la madurez, la experiencia y la libertad de ser quién eres. A los 40 he aprendido a abrazar mis imperfecciones, a valorarme sin condiciones y a caminar con más confianza”, escribió la criolla.

Cesar Dos Santos, fue el encargado de retractar la exótica belleza de Jonaitis, que encendieron Instagram, recibiendo múltiples me gusta y comentarios.