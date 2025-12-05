NHL: Alerta de goles en Vancouver, ¿Se cumplirá el total más de 5.5 por undécima vez en casa de los Canucks?

Suscríbete a nuestros canales

La NHL nos trae un enfrentamiento crucial en la lucha por las posiciones de playoffs donde los Vancouver Canucks reciben a los Utah Mammoth. Ambos equipos ocupan el séptimo lugar en sus respectivas conferencias, lo que garantiza una intensa batalla por cada punto disponible.

Canucks: Crisis defensiva y racha negativa

Los Vancouver Canucks llegan a su hielo en medio de una racha muy complicada, con solo 2 victorias y 8 derrotas en sus últimos 10 partidos. Su desempeño ofensivo reciente en casa es modesto, promediando 2.33 goles.

El principal problema del equipo radica en su vulnerabilidad defensiva. En sus últimos 10 partidos, promedian 4 goles recibidos por encuentro, y a lo largo de la temporada, conceden un promedio total de 3.63 goles. Históricamente, los Canucks tienen dificultades extremas contra Utah, habiendo perdido los tres enfrentamientos directos previos.

Mammoth: Inconsistencia y resistencia como visitante

Los Utah Mammoth también buscan estabilidad, llegando con un registro de 3 victorias y 7 derrotas en sus últimos 10 partidos. Su ofensiva se mantiene cerca de la media de la liga, promediando 2.9 goles anotados en ese tramo.

A pesar de su récord negativo reciente, Utah ha demostrado ser un rival tenaz, con una tendencia a cubrir el hándicap de +1.5 en 6 de sus últimos 7 partidos. Su dominio histórico sobre Vancouver (3 victorias en 3 partidos) sugiere que llegan con una ventaja psicológica al encuentro.

El pronóstico ganador de MeridianoBet se enfoca en la alta anotación

A pesar de que el promedio histórico de goles entre ambos es bajo (3.67), las tendencias recientes en la cancha de Vancouver apuntan a un resultado con una alta puntuación total:

Tendencia de Goles: El Total más de 5.5 goles se ha cumplido en 10 de los últimos 11 partidos en casa de los Vancouver Canucks.

La combinación de la defensa vulnerable de Vancouver (3.63 goles en contra) y la necesidad de ambos equipos de luchar por la victoria, sugiere un juego abierto con posibles errores defensivos.

Jugadas recomendadas por nuestros expertos:

Más de 5.5 goles sin OT - cuota: -167

Vancouver Canucks Handicap +1.5 - cuota: -238

R: Luimar González