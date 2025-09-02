Resultados MLB: 1 de septiembre de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este lunes, 1 de septiembre, no solamente se le dio inició a un nuevo mes, sino que también comenzó una semana de campeonato en las Grandes Ligas y por lo tanto, es bueno saber cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

En primera instancia, hay que dejar claro que se disputaron en total 13 desafíos, una buena cifra, considerando que los lunes generalmente es día libre, para la mayoría.

Resultados de la MLB:

- Marlins de Miami 0-2 Nacionales de Washington

- Azulejos de Toronto 4-5 Rojos de Cincinnati

- Mets de Nueva York 10-8 Tigres de Detroit

- Guardianes de Cleveland 4-6 Medias Rojas de Boston

- Medias Blancas de Chicago 6-5 Mellizos de Minnesota

- Angelinos de Anaheim 3-8 Astros de Houston

- Atléticos de Oakland 11-3 Cardenales de San Luis

- Bravos de Atlanta 6-7 Cachorros de Chicago

- Phillies de Philadelphia 10-8 Cerveceros de Milwaukee

- Gigantes de San Francisco 8-2 Rockies de Colorado

- Orioles de Baltimore 4-2 Padres de San Diego

- Marineros de Seattle 2-10 Rays de Tampa Bay

- Rangers de Texas 7-5 Cascabeles de Arizona.