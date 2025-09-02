Tigres traerá a un ex importado de Leones (+video)

NOTAS RELACIONADAS
Llegamos al mes de septiembre, el último periodo que queda, para terminar de afinar los detalles de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y continúan los anuncios de las distintas franquicias.
En esta ocasión, fueron los Tigres de Aragua, quienes confirmaron a un nuevo lanzador importado en este lunes, para llegar a cinco jugadores foráneos anunciados en esta pretemporada.
Jhon Romero vendrá con los Tigres de Aragua:
Este relevista se trata del derecho colombiano Jhon Romero, quien participó en la campaña anterior de la LVBP vistiendo el uniforme de los Leones del Caracas y le fue bastante bien.
En este verano, el derecho de 30 años vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol y un punto bastante positivo es que cuenta experiencia en el mejor beisbol del mundo.
Números de Jhon Romero con Leones en la zafra pasada:
- JL: 29
- IL: 25
- G: 0
- P: 2
- H: 29
- C: 8
- CL: 7
- JS: 1
- BB: 11
- K: 22
- EFEC: 2.52.
De esta forma, el colombiano ya es el quinto pelotero importado confirmado por los "Bengalíes", después de: Andew Schultz, Cory Thompson, Collin Wiles y Ronnie Williams.