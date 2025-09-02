Tigres traerá a un ex importado de Leones (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Llegamos al mes de septiembre, el último periodo que queda, para terminar de afinar los detalles de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y continúan los anuncios de las distintas franquicias.

En esta ocasión, fueron los Tigres de Aragua, quienes confirmaron a un nuevo lanzador importado en este lunes, para llegar a cinco jugadores foráneos anunciados en esta pretemporada.

Jhon Romero vendrá con los Tigres de Aragua:

Este relevista se trata del derecho colombiano Jhon Romero, quien participó en la campaña anterior de la LVBP vistiendo el uniforme de los Leones del Caracas y le fue bastante bien.

En este verano, el derecho de 30 años vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol y un punto bastante positivo es que cuenta experiencia en el mejor beisbol del mundo.

Números de Jhon Romero con Leones en la zafra pasada:

JL: 29

IL: 25

G: 0

P: 2

H: 29

C: 8

CL: 7

JS: 1

BB: 11

K: 22

EFEC: 2.52.

De esta forma, el colombiano ya es el quinto pelotero importado confirmado por los "Bengalíes", después de: Andew Schultz, Cory Thompson, Collin Wiles y Ronnie Williams.