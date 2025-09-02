Juegos para hoy en la MLB: 2 de septiembre de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para que esté martes, 2 de septiembre, se lleve a cabo una nueva del mejor beisbol del mundo y podrás enterarte de los desafíos pautados en este día a continuación.

En esta ocasión, se le dará inicio a nuevas series y una de las más interesantes, es la de los Yankees de Nueva York ante los Astros de Houston. En total serán 14 encuentros y el primero iniciará a las 6:40pm.

Juegos para hoy en la MLB:

- Dodgers de Los Angeles vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm

- Mets de Nueva York vs Tigres de Detroit 6:40pm

- Azulejos de Toronto vs Rojos de Cincinnati 6:40pm

- Guardianes de Cleveland vs Medias Rojas de Boston 6:45pm

- Marlins de Miami vs Nacionales de Washington

- Marineros de Seattle vs Rays de Tampa Bay 7:35pm

- Angelinos de Anaheim vs Reales de Kansas City 7:40pm

- Bravos de Atlanta vs Cachorros de Chicago 7:40pm

- Medias Blancas de Chicago vs Mellizos de Minnesota 7:40pm

- Atléticos de Oakland vs Cardenales de San Luis 7:45pm

- Yankees de Nueva York vs Astros de Houston 8:10pm

- Gigantes de San Francisco vs Rockies de Colorado 8:40pm

- Orioles de Baltimore vs Padres de San Diego 9:40pm

- Rangers de Texas vs Cascabeles de Arizona 9:40pm.