Así queda la tabla de posiciones luego de la jornada de este lunes (+comodín)

Una nueva semana de la campaña 2025 en Las Mayores inició oficialmente este lunes, 1 de septiembre y evidentemente, hay que observar cómo se pusieron las cosas en la tabla de posiciones.

Aunque no hubo ningún movimientos significativo, al menos en cuanto a los líderes se refiere, los Medias Rojas de Boston volvió a emparejarse con los Yankees de Nueva York en su lucha por el segundo lugar de la división Este en la Americana.

Así van las posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (80-58)

Mets de Nueva York (74-64)

Marlins de Miami (65-73)

Bravos de Atlanta (62-76)

Nacionales de Washington (54-83)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (85-54)

Cachorros de Chicago (79-59)

Rojos de Cincinnati (70-68)

Cardenales de San Luis (68-71)

Piratas de Pittsburgh (61-77)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (78-59)

Padres de San Diego (76-62)

Gigantes de San Francisco (69-69)

Cascabeles de Arizona (68-71)

Rockies de Colorado (39-99).

Comodín en la Liga Nacional:

Cachorros de Chicago (+5) Padres de San Diego (+2) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati (4) Gigantes de San Francisco (5).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (79-59)

Yankees de Nueva York (76-61)

Medias Rojas de Boston (77-62)

Rays de Tampa Bay (68-69)

Orioles de Baltimore (62-76)

División Central

Tigres de Detroit (80-59)

Reales de Kansas City (70-67)

Guardianes de Cleveland (68-68)

Mellizos de Minnesota (62-75)

Medias Blancas de Chicago (50-88)

División Oeste

Astros de Houston (76-62)

Marineros de Seattle (73-65)

Rangers de Texas (72-67)

Angelinos de Los Ángeles (64-73)

Atléticos de Oakland (64-75).

Comodín en la Liga Americana: