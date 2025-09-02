Así queda la tabla de posiciones luego de la jornada de este lunes (+comodín)

Una nueva semana de la campaña 2025 en Las Mayores inició oficialmente este lunes, 1 de septiembre y evidentemente, hay que observar cómo se pusieron las cosas en la tabla de posiciones.
NOTAS RELACIONADAS
Aunque no hubo ningún movimientos significativo, al menos en cuanto a los líderes se refiere, los Medias Rojas de Boston volvió a emparejarse con los Yankees de Nueva York en su lucha por el segundo lugar de la división Este en la Americana.
Así van las posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (80-58)
- Mets de Nueva York (74-64)
- Marlins de Miami (65-73)
- Bravos de Atlanta (62-76)
- Nacionales de Washington (54-83)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (85-54)
- Cachorros de Chicago (79-59)
- Rojos de Cincinnati (70-68)
- Cardenales de San Luis (68-71)
- Piratas de Pittsburgh (61-77)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (78-59)
- Padres de San Diego (76-62)
- Gigantes de San Francisco (69-69)
- Cascabeles de Arizona (68-71)
- Rockies de Colorado (39-99).
Comodín en la Liga Nacional:
- Cachorros de Chicago (+5)
- Padres de San Diego (+2)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (4)
- Gigantes de San Francisco (5).
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (79-59)
- Yankees de Nueva York (76-61)
- Medias Rojas de Boston (77-62)
- Rays de Tampa Bay (68-69)
- Orioles de Baltimore (62-76)
División Central
- Tigres de Detroit (80-59)
- Reales de Kansas City (70-67)
- Guardianes de Cleveland (68-68)
- Mellizos de Minnesota (62-75)
- Medias Blancas de Chicago (50-88)
División Oeste
- Astros de Houston (76-62)
- Marineros de Seattle (73-65)
- Rangers de Texas (72-67)
- Angelinos de Los Ángeles (64-73)
- Atléticos de Oakland (64-75).
Comodín en la Liga Americana:
- Yankees de Nueva (+3.5)
- Medias Rojas de Boston (+3.5)
- Marineros de Seattle -
- Rangers de Texas (1.5).
- Reales de Kansas City (2.5).