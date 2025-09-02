MLB

Así queda la tabla de posiciones luego de la jornada de este lunes (+comodín)

Por Meridiano

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 07:17 am

Los Medias Rojas de Boston empataron nuevamente el segundo puesto de su grupo 

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana de la campaña 2025 en Las Mayores inició oficialmente este lunes, 1 de septiembre y evidentemente, hay que observar cómo se pusieron las cosas en la tabla de posiciones.

NOTAS RELACIONADAS

Aunque no hubo ningún movimientos significativo, al menos en cuanto a los líderes se refiere, los Medias Rojas de Boston volvió a emparejarse con los Yankees de Nueva York en su lucha por el segundo lugar de la división Este en la Americana.

Así van las posiciones en la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (80-58)
  • Mets de Nueva York (74-64)
  • Marlins de Miami (65-73)
  • Bravos de Atlanta (62-76)
  • Nacionales de Washington (54-83)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (85-54)
  • Cachorros de Chicago (79-59)
  • Rojos de Cincinnati (70-68)
  • Cardenales de San Luis (68-71)
  • Piratas de Pittsburgh (61-77)

División Oeste:

  • Dodgers de Los Angeles (78-59)
  • Padres de San Diego (76-62)
  • Gigantes de San Francisco (69-69)
  • Cascabeles de Arizona (68-71)
  • Rockies de Colorado (39-99).

Comodín en la Liga Nacional:

  1. Cachorros de Chicago (+5)
  2. Padres de San Diego (+2)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (4)
  5. Gigantes de San Francisco (5).

Así queda la tabla de posiciones luego de la jornada de este lunes (+comodín)

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (79-59)
  • Yankees de Nueva York (76-61)
  • Medias Rojas de Boston (77-62)
  • Rays de Tampa Bay (68-69)
  • Orioles de Baltimore (62-76)

División Central

  • Tigres de Detroit (80-59)
  • Reales de Kansas City (70-67)
  • Guardianes de Cleveland (68-68)
  • Mellizos de Minnesota (62-75)
  • Medias Blancas de Chicago (50-88)

División Oeste

  • Astros de Houston (76-62)
  • Marineros de Seattle (73-65)
  • Rangers de Texas (72-67)
  • Angelinos de Los Ángeles (64-73)
  • Atléticos de Oakland (64-75).

Comodín en la Liga Americana:

  1. Yankees de Nueva (+3.5)
  2. Medias Rojas de Boston (+3.5)
  3. Marineros de Seattle -
  4. Rangers de Texas (1.5).
  5. Reales de Kansas City (2.5).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Martes 02 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB