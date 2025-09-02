Esto fue lo que dijo Luis García tras su regreso con Astros de Houston (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Luis García volvió a las Grandes Ligas por todo lo alto, brillando con los Astros de Houston y consiguiendo su primera victoria en mucho tiempo. El lanzador venezolano estuvo sólido el pasado 1 de septiembre ante los Angelinos de Los Ángeles y dejó claro que está recuperado para aportar a la rotación de su organización.

El derecho de 28 años trabajó por espacio de seis innings completos, donde recibió tres hits, mismo número de carreras, no dio boletos y propinó seis ponches, números que lo llevaron a la victoria número 20 de su carrera en el mejor beisbol del mundo.

Palabras de Luis García tras la primera victoria en mucho tiempo

Tras el desafío, García atendió a los medios de comunicación y dejó claro que se sintió bien, aunque un poco nervioso. Además, mencionó que el proceso de rehabilitación fue díficil, pero positivo y está realmente feliz de estar de vuelta con el equipo de Houston.

"El juego dicta la salida y simplemente fui a hacer mi trabajo. Afortunadamente salió todo bien", dijo sobre el plan de lanzar 6 entradas en su regreso.

Por otro lado, el venezolano no se mostró preocupado por la baja en su velocidad, algo que también se había visto durante sus aperturas de rehabilitación en las menores, y cree que mejorará con el tiempo. Además, admitió que es un lanzador diferente al de hace dos años.

Luis García es un lanzador que de por vida en Grandes Ligas ahora tiene récord de 29-19, 3.62 de efectividad, 1.15 de WHIP y 370 ponches, todo esto en una carrera de hasta ahora 70 juegos.