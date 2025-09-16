MLB: Astros de Houston recibe pésima noticia con la clasificación en juego

Suscríbete a nuestros canales

Astros de Houston está afrontando el tramo final de la temporada con el cuchillo entre los dientes. Lograron una victoria 6-3 contra Rangers de Texas que pasó a segundo plano por una lesión. La organización se juega la clasificación y recibe una pésima noticia que puede tambalear la temporada.

Yordan Álvarez se lesionó anotando la primera carrera del encuentro. Sufre un esguince en el tobillo izquierdo mientras pisaba home. Una situación que puede desajustar el resto de la campaña 2025 de Grandes Ligas para Astros, en el tramo letal de un año complicado para el equipo.

Jeremy Peña resaltó sobre la situación: "Lo vi venir y cuando pisó el plato, lo tenía justo en frente. Su tobillo se dobló un poco y cuando apoyó el pie otra vez, volvió a torcerse. No fue agradable, no quieres ver eso, especialmente tratándose de Yordán Álvarez. Lo necesitamos".

La complicada temporada 2025 de Yordan Álvarez

Yordan Álvarez es uno de los jugadores más emblemáticos para Astros de Houston. El cubano es parte fundamental de la ofensiva del equipo, pero en 2025 no logró brillar por las lesiones que lo dejaron 100 juegos fuera del terreno. Este tramo final era fundamental para llegar con buen ritmo a postemporada.

Álvarez se lesionó el 3 de mayo y volvió el 25 de agosto por una lesión en la mano. Inicialmente jugó con ella, pero pronto se le diagnosticó una distensión muscular en la mano derecha que terminó en fractura. Ahora está en veremos su participación con la clasificación de Houston en juego.

Números de Yordan Álvarez en 2025

Yordan Álvarez ha jugado muy poco, pero dejó sentir su nivel en sus primeras apariciones con Astros. 2025 será un año para reflexionar y cuidarse juego a juego, porque su nivel en Las Mayores es diferencial para su equipo.

Números de Álvarez en 2025:

- 48 juegos, 165 turnos, 17 anotadas, 45 hits, 8 dobles, 6 jonrones, 27 impulsadas, 28 onletos, 33 ponches, 1 base robada, .273 promedio, .367 OBP, .430 OPS, .797 OPS