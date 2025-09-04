MLB

Yordan Álvarez habla sobre sus condiciones tras volver de lesión (+Detalles)

El jardinero cubano del conjunto sideral se destapó tras un intermitente rendimiento con el madero en su regreso

Por Ricardo Rodríguez
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 10:25 am
Yordan Álvarez. Foto: Cortesía. Astros de Houston
El miércoles pasado, Yordan Álvarez demostró que definitivamente está de regreso, siendo crucial en la victoria 8-7 de Astros de Houston ante Yankees de Nueva York. 

Al cubano le ha costado mostrar su mejor versión, tras recuperarse de una lesión en su mano derecha y mantenerse más de 3 meses fuera del roster de Grandes Ligas.

Sin embargo, en su más reciente actuación volvió a aparecer en uno de los juegos más importantes para su equipo en esta recta final de la temporada regular.

De vuelta justo a tiempo

A falta de 22 compromisos, cada victoria es vital para que la novena sideral asegure el banderín de la división Oeste en la Liga Americana. Y así lo entiende uno de los bateadores más talentosos de esta organización.

En ese segundo compromiso de la serie ante la novena neoyorquina, en calidad de local, Álvarez se fue de 5-4 con 1 carrera impulsada y 1 anotada, en calidad de segunda bate.

Aunque este proceso de recuperación ha sido paulatino, la franquicia ha tenido paciencia y el toletero cubano ha sabido remunerar eso con buenas actuaciones.

Desde su regreso, el 26 de agosto (tras no ver acción en MLB desde el 2 de mayo), el jardinero izquierdo acumula 10 hits en 8 compromisos, 5 carreras impulsadas, 5 rayitas anotadas, 8 bases por bolas y apenas 2 ponches en 23 turnos consumidos.

''Siempre hay algo que mejorar y más en este juego. Creo que es difícil que alguien esté al 100%, todos los días hay algo nuevo que aprender o mejorar'', explicó Yordan tras ser consultado por su condición actual post-lesión.

 

Últimas noticias

Jueves 04 de Septiembre de 2025
