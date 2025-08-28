Yordan Álvarez conecta el primero tras su vuelta de la lista de lesionados (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El designado cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, disparó este miércoles el primer jonrón desde su vuelta a la actividad tras ser activado de la lista de lesionados y el cuarto de la temporada en la victoria de su equipo ante los Rockies de Colorado. Encuentro que se disputó en el Daikin Park, casa del conjunto sideral, ante 28.338 aficionados.

Álvarez no disparaba jonrón desde el pasado 27 de abril ante los Reales de Kansas City. El cubano está a solo 14 impulsadas de las 500 de por vida.

El batazo de Yordan Álvarez

Corría la parte baja de la octava entrada, cuando Álvarez llegó al plato para consumir su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho dominicano Ángel Chivilli. Para ese momento, el cotejo se encontraba dos (2) carreras por cero (0) a favor de los locales.

Con un out en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de una mala una buena, Chivilli dejó un cambio de velocidad de unas 88 millas por hora colgado en el centro del homeplate, lanzamiento que el jugador de los siderales no dejaría pasar y haría swing para sacar la esférica por todo el jardín central.

De acuerdo con las métricas de la Major League Baseball (MLB), el tablazo de Yordan Álvarez contó con una velocidad de salida de 107 millas por hora y recorrió una distancia de 421 pies.

Sus números

Yordan Álvarez se encuentra en su séptima campaña temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Houston. El jugador cubano tiene un promedio vitalicio de .294, con 705 incogibles, 168 jonrones y 486 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .212/.326/.365 (Avg/Obp/Slg); en 104 apariciones al bate, el slugger ha conectado 22 incogibles, cuatro de ellos cuadrangulares, anotado nueve carreras e impulsado 20, con 21 chocolates en su registro.