Framber Valdez lanza pelota de tres imparables en victoria de Astros ante Colorado (+Detalles)

El zurdo dominicano de los Astros de Houston, Framber Valdez, logró este miércoles su décima segunda (12) victoria de la temporada en el enfrentamiento ante los Rokies de Colorado. Encuentro que se disputó en el Daikin Park, casa del conjunto sideral, ante 28.338 aficionados.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de siete de entradas en las que permitió tres imparables, otorgó dos boletos y ponchó a cinco. Durante su actuación, Framber Valdez realizó 99 pitcheos, 63 de ellos en la zona de strike y 36 malos.

El sieniestro utilizó su Sinker en 40 oportunidades, 36 veces la curva, 17 el cambio de velocidad, cinco slider y una recta; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 75 y las 96 millas por hora.

Los números de Valdez

En 26 aperturas, Framber Valdez tiene registro de 12 victorias y siete derrotas con 3.18 de efectividad, ha permitido 139 hits, 58 carreras limpias, nueve cuadrangulares, otorgado 56 boletos y ponchado a 158 rivales.

En su última salida ante los Tigre de Detroit, el siniestro trabajó por espacio de cinco episodios, permitió siete imparables, siete carreras limpias, otorgó cuatro boletos y ponchó a dos; cargó con la derrota. Su segunda peor salida de la temporada.