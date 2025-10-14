¿Molestia en la hinchada mexicana? México vs Ecuador podría disputarse a estadio ‘vacío’

Suscríbete a nuestros canales

La hinchada mexicana está dando muestras de su molestia con la selección nacional de fútbol. Según datos de ESPN, la venta de entradas para el encuentro amistoso entre México y Ecuador maneja cifras muy bajas, a escaso un día de la disputa. Solo se han logrado vender boletos en 21 de las 86 zonas dispuestas para el juego en el estadio Akron.

Luego de la derrota por goleada 4-0 de los mexicanos ante Colombia en Estados Unidos, se enfrentaran frente a Ecuador en Guadalajara, sin embargo la afición parece no estar respaldando a sus jugadores, panorama que ha generado preocupación en la organización, ya que se trata de un partido internacional en suelo mexicano, mismo que será sede oficial del Mundial 2026.

Se han vendido solo el 25% de entradas, lo que representaría un juego con ‘estadio vacío’. Sin embargo, también podría estar afectando los altos costos de las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para México vs Ecuador?

El precio de los tickets podría estar representando un problema para la afición. Las entradas más económicas comienzan por los 850 pesos mexicanos, situados en los sectores superiores del Akron.