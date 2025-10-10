México no encuentra la clave para detener a Colombia en años recientes

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de México es uno de los tres organizadores del próximo Mundial 2026. No ha tenido el típico proceso eliminatorio en la CONCACAF, por lo que depende de los amistosos para tener nivel competitivo; en esa línea, se enfrenta a Colombia, uno de sus rivales más fuertes de los últimos años.

Los México vs Colombia han sido duelos muy interesantes en los últimos años: goles, táctica y faltas para repartir tarjetas amarillas. Sin embargo, hay una constante, los 'Cafeteros' le tienen la medida tomada al 'Tri'. Una situación que espera cambiar Javier Aguirre en el próximo amistoso.

El 'Tri' tiene 3 derrotas y 1 victoria en las últimas cuatro veces que se enfrentaron. 5 goles a favor y 8 en contra para un enfrentamiento que será el primer amistoso de la fecha FIFA para el mes de octubre de 2025. Un duelo clave para ambos conjuntos que esperan afilar detalles para la plantilla que jugará el Mundial.

Realidades distintas entre México y Colombia

En primer lugar es importante destacar los proyectos mundialistas de ambos países. Mientras Colombia consolidó un proceso desde 2010, que los llevó a disputar los mundiales de 2014, 18 y 26. México ha sufrido una serie de altibajos que van más allá de los futbolístico.

Cambios de entrenadores, decisiones tácticas, ideas de juego y tensiones en la federación no logran consolidar una idea que ayude a explotar el potencial del futbolista mexicano. A pesar de eso, clasifican a todos los mundiales, pero sin modelo no hay continuidad táctica para vencer rivales.

El 'Tri' tiene un nemesis en su narrativa futbolística: las segundas partes son un problema para enfrentar no solo a Colombia, sino a todos sus rivales. Esa caída emocional favorece al rival y es lo que ha llevado a tener una racha de 15 años sin victorias contra los 'Cafeteros'.

Últimos 4 resultados entre México vs Colombia

Los enfrentamientos entre México vs Colombia están llenos de un gran juego táctico, muchos goles y faltas. Ambos equipos juegan fuerte y no dan ninguna pelota por perdida; en esa línea nos han ofrecido 13 goles en sus últimos 4 enfrentamientos.

Últimos México vs Colombia: