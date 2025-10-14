Blake Snell hace historia con un dominio nunca antes visto en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Blake Snell ha sido una pieza fundamental en los Dodgers de Los Ángeles en la presente Postemporada 2025 de Grandes Ligas, siendo el as de una rotación que es de las mejores en la actualidad. El zurdo comenzó con todo la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y entró en la historia con su actuación.

El lanzador de 32 años se ha visto inspirado en el presente mes de octubre y gracias a sus salidas de calidad, resalta como uno de los pitchers con mejores números en lo que va de Playoffs. El pasado lunes 13 de octubre lanzó una joya ante los Cerveceros de Milwaukee y fue clave en el triunfo del equipo dirigido por Dave Roberts.

Snell se llevó la victoria, la tercera para su cuenta personal en la Postemporada 2025 de MLB, tras lanzar ocho innings sólidos, donde permitió apenas un hit y dio 10 ponches, una verdadera joya.

Blake Snell y una salida con la que entró en la historia

Según OptaSTATS, Snell logró algo que nadie había hecho desde 1913, cuando la ERA se oficializó en ambas ligas. Es el único lanzador con un tramo de seis aperturas (entre temporada regular y playoffs) con récord de 5-0 o mejor, efectividad menor a 1.00, más de 50 ponches y solo 15 hits permitidos.

En ese lapso, el zurdo mostró un dominio total: controló cada salida con una mezcla de potencia y precisión que pocos pueden igualar. En una era de ofensivas poderosas, su racha se siente casi imposible y lo coloca en un lugar especial dentro de la historia del pitcheo moderno.

En tres aperturas en este mes de octubre, Blake Snell registra marca de 3-0, con 0.86 de efectividad, 0.52 de WHIP y 28 ponches, unas cifras que lo hacen ser pieza clave en los éxitos de los Dodgers.