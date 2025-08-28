El ex grandeliga Tony Gwynn Jr. le lanza un dardo a Luis Arráez (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La capacidad de hacer contacto con la pelota cada vez es mayor, para el venezolano Luis Arráez, quien podría tener su primera campaña con menos de 20 ponches. No obstante, el ex big leaguer Tony Gwynn Jr. considera que eso está siendo contraproducente, para la "Regadera".

El oriundo de San Felipe fue retirado por la vía de los strikes solamente en 15 ocasiones este 2025 y proyecta apenas 18 ponches, demostrando su superlativo talento, para poner la bola en juego.

Tony Gwynn Jr. cree que no es necesario que Luis Arráez evite poncharse tanto:

Mediante una entrevista, para el medio "MLB Network", el hijo del legendario Tony Gwynn, con quien comparan a Arráez, dio su punto de vista sobre el bajo porcentaje de abanicados del criollo.

"Si bien el porcentaje de ponches de Arráez ha disminuido, también lo ha hecho su producción", destacó Gwynn, alegando que la mayoría de los contactos del criollo no son contundentes.

Aunado a eso, hizo un pequeño ejercicio como ejemplo, en el cual indicó que un rodado en el que no consigue llegar a la almohadilla es igual a un ponche. El venezolano proyecta siete bambinazos y 57 rayitas empujadas en este campeonato.

¿Debe Luis Arráez ver más envíos?

Tony Gwynn Jr. igualmente dio a entender que el criollo puede ver más pitcheos, con el objetivo de ser más selectivo. La "Regadera" promedia 3.64 envíos por turno, ubicado en el puesto número 126 en toda la gran carpa.

Si se divisa el porcentaje de ponches del criollo desde la zafra 2021, se aprecia evidentemente que Luis trabaja insaciablemente en su contacto, motivado a que cada vez están siendo retirado por la vía de los strikes en menos ocasiones.