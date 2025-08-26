MLB: Astros de Houston activan al designado cubano Yordan Álvarez (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El toletero cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, está de regreso a la alineación del conjunto sideral. Así lo anunció el equipo este martes, ante del inicio de la serie de tres encuentros ante los Rockies de Colorado.

La incorporación de Álvarez, uno de los bateadores zurdos más temibles de Grandes Ligas, añade una amenaza importante a una alineación de Houston que incorporó al puertorriqueño Carlos Correa, al mexicano Ramón Urías y al dominicano Jesús Sánchez en la Fecha Límite de Cambios para ayudar a compensar las lesiones.

Yordan Álvarez de vuelta al LineUp

Yordan Álvarez no ha visto acción desde el pasado 2 de mayo, debido a una fractura en la mano derecha e inflamación persistente. Según lo publicado por MLB, “El Negrón” jugará en el jardín izquierdo y bateará como cuarto bate.

Comenzó la temporada lenta, bateando .210/.306/.340 (Avg/Obp/Slg) con tres jonrones y 18 carreras impulsadas en 121 visitas al plato antes de pasar a la lista de lesionados.

Álvarez se lastimó la mano derecha al hacer swing en un partido a fines de abril, pero siguió jugando con el dolor porque ha lidiado con lesiones similares en el pasado. Fue retirado de la alineación de los Astros antes del encuentro del 3 de mayo contra los Medias Blancas en Chicago y pasó a la lista de lesionados el 5 de mayo.

Progresión de la lesión

En un principio, se le diagnosticó una distensión muscular en la mano derecha luego de una resonancia magnética el 6 de mayo. La hinchazón e inflamación en la mano impidieron que el equipo viera, lo que resultó ser una fractura del cuarto metacarpiano.

El equipo anunció el 31 de mayo que Yordan Álvarez tenía una fractura que estaba 60% curada, llamándola una “pequeña fractura”.

Realizó prácticas de bateo en el terreno del Daikin Park el 28 de junio y se presentó en West Palm Beach, Florida, el 29 de junio para facilitar su rehabilitación con sesiones de práctica de bateo en vivo.

Hizo algunos swings en seco el 30 de junio, pero luego se presentó en las instalaciones el 1ro de julio con más dolor en la mano, lo que provocó una visita a un especialista. Recibió dos inyecciones en la mano el 2 de julio para ayudar a reducir la inflamación y se tomó un tiempo libre antes de volver a batear.

Yordan Álvarez comenzó una asignación de rehabilitación en Ligas Menores la semana pasada en Doble-A Corpus Christi y bateó bien.