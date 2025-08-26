MLB: Este jugador de los Marlins iguala a Joe DiMaggio con estos registros ofensivos

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jóvenes prospectos que han causado un impacto significativo en la organización de los Marlins de Miami es el caso del jardinero estadounidense Jakob Marsee. Con su presencia en esta segunda mitad de temporada en las Grandes Ligas, ya ha podido establecer su nombre junto a una de las más grandes leyendas de este deporte.

El pelotero de 24 años hizo su debut en la Major League Baseball el pasado 1 de agosto de 2025, y desde entonces no ha hecho otra cosa que demostrar todo su talento dentro del terreno de juego. Desde este lapso de tiempo, ha conectado 10 dobles, tres triples y cuatro cuadrangulares, una combinación de poder y contacto que no se veía desde hace casi 90 años en la MLB.

Para entender el impacto de estos registros, hay que decir que la última vez que un pelotero alcanzó esos números en sus primeros 25 partidos fue en 1936, cuando un joven Joe DiMaggio irrumpía con los Yankees de Nueva York, según el portal estadístico, OptaSTATS.

Jugador de los Marlins a nivel de Joe DiMaggio

Estos números, y al solo ser dos peloteros que han logrado esto en la historia, es un reflejo de la dificultad que implica producir de manera tan completa y comenzando una carrera como profesional en las Mayores.

Con su capacidad para conectar extrabases y generar carreras, seguido de su versatilidad ofensiva, hace recordar a los peloteros clásicos que combinaban velocidad con fuerza, algo que daba mucho de qué hablar en años anteriores, pero que está retomando protagonismo nuevamente en la Gran Carpa.

Más allá de no poderse comparar con la leyenda de que es Joe DiMaggio, su comienzo como pelotero y su similitud con un referente como este son una señal positiva para lo que puede ser su futuro dentro del mejor béisbol del mundo.