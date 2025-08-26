MLB: Lourdes Gurriel Jr. desató su ofensiva en 26 días de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Lourdes Gurriel Jr es de esos peloteros que no tienen mucha prensa, pero un rendimiento élite en Grandes Ligas. El cubano de Diamondbacks de Arizona desató todo su poder ofensivo en solo 26 días de agosto; demostrando que tiene capacidad para liderar al equipo.

En solo 26 días, Gurriel Jr convirtió agosto en una vitrina de su constancia ofensiva: .273 de promedio con 24 hits, lo que representa que solo en dos días no llegó a la primera base. Su ritmo fue explosivo y sostenido turno a turno; ayudando al equipo a registrar 13-10 en el mes.

Lourdes está siendo uno de los peloteros más importantes de la temporada 2025 para D-backs. Ha estado batallando con su rendimiento, pero una vez que agarra ritmo es difícil de detener. Si no es por las lesiones de sus compañeros, estarían peleando por el comodín.

Números de Lourdes Gurriel Jr en 2025

Lourdes Gurriel Jr ha tenido un 2025 con muchos altibajos, pero es parte del top 5 en casi todas las estadísticas de Diamondbacks de Arizona. Lo que lo convierte en pieza clave para lograr las victorias; lo que le da suficiente crédito para mantenerse vigente en Las Mayores.

- 122 juegos, 476 turnos, 48 anotadas, 119 hits, 23 dobles, 2 triples, 19 jonrones, 80 impulsadas, 30 boletos, 73 ponches, 10 bases robadas, .250 promedio, .298 OBPm .426 SLG, .724 OPS

Números de Lourdes Gurriel Jr en agosto 2025

- 23 juegos, 88 turnos, 13 anotadas, 24 hits, 3 dobles, 7 jonrones, 32 impulsadas, 3 bases robadas, 5 boletos, 16 ponches, .273 promedio, .316 OBP, .545 SLG, .862 OPS

Lourdes Gurriel Jr. y el arte de elegir cómo cerrar su carrera

Lourdes Gurriel Jr enfrentará al finalizar esta temporada 2025 de Grandes Ligas uno de los dilemas más importantes de su carrera: seguir en Arizona o salir al mercado en busca de estabilidad deportiva. A sus 33 años, aún tiene margen para encontrar un equipo competitivo y con proyección al título.

La más que probable reconstrucción de D-backs se centrará en torno a Corbin Carroll y Geraldo Perdomo, dos talentoso jóvenes con proyección para liderar el proyecto. En esa línea, Gurriel Jr podría ser puente entre ciclos, pero también corre el riesgo de quedar atrapado en un equipo sin garantías.

Lourdes tiene opción de jugador para 2026 y una opción de club para 2027. Si Arizona va a una probable reconstrucción, quizás 2026 sea el mejor momento para que el outfield cubano busque un equipo con opciones de tener continuidad sin drama y un retiro de la MLB con dignidad.