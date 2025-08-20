Corbin Carroll conecta dos triples ante Cleveland y logra hito no visto en una década (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Si hace clic en los récords de triples de una sola temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, es probable que pase mucho tiempo a fines del siglo XIX y principios del XX. Las bolas pesadas y el énfasis en el corrido de bases hicieron de esa época la época dorada de la carrera de tres bases.

Los 36 triples del jardinero de los Piratas, Owen Wilson, en 1912 siguen siendo un récord. Las otras dos temporadas con 30 triples —las del primera base de los New York Metropolitans, Dave Orr, y el infielder de los Orioles, Henry Reitz— fueron en la década de 1890.

Corbin Carroll, el posible “rey del triple”

Avanzamos hasta 2025, cuando el jardinero derecho de los Diamondbacks, Corbin Carroll, parece estar en una cruzada individual para recuperar el triple. El martes, contra los Guardianes, Carroll conectó dos triples: su decimoquinto y decimosexto de la temporada.

Cada uno representó un hito. El primer triple, el décimo quinto (15) de Carroll, rompió el récord de la franquicia de Arizona, compartido por el mismo jardinero (2024) y el campocorto Tony Womack (2000).

También convirtió a Carroll en el primer jugador con 15 triples en una temporada desde el jardinero de los Twins, Eddie Rosario, en 2015.

El segundo triple, el décimo sexto (16), lo convirtió en el tercer jugador en alcanzar esa cifra desde 2010; el campocorto de los Mets, José Reyes, y el jardinero central de los Filis, Shane Victorino, tuvieron 16 cada uno en 2011.

Nueve jugadores alcanzaron esa marca en la década de 2000, liderados por el asombroso jardinero central de los Tigres, Curtis Granderson, con 23 triples en 2007.

Todo parece indicar que el récord de Wilson durará para siempre, pero si alguien en la década de 2020 hará estremecer su fantasma, Corbin Carroll parece ser ese hombre.