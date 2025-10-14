¡Increíble! Este fue el motivo por el cual Al Horford dejó a Celtics para mudarse a Golden State

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la NBA se sacude una vez más con la revelación del pívot veterano Al Horford, quien ha ofrecido por primera vez una mirada cruda y detallada a las razones que precipitaron su impactante salida de los Boston Celtics y su subsecuente fichaje con los Golden State Warriors.

Horford no creía en los Celtics

En declaraciones recogidas por el periodista Nick Friedell, Horford señaló dos elementos principales: una divergencia en los “aspectos económicos” con la franquicia de Massachusetts y la preocupación generada por la lesión de su compañero Jayson Tatum. Más allá de lo contractual y lo físico, Horford confesó un factor emocional decisivo: la sensación de que los Celtics ya no contaban con la capacidad para competir seriamente por un campeonato de la NBA.

La partida de Horford hacia los Warriors, un movimiento que conmocionó a los aficionados de los Celtics dada la importancia de su rol como líder dentro y fuera de la cancha, se percibió inicialmente como una mera decisión económica o de búsqueda de un último gran contrato. Sin embargo, las palabras del dominicano sugieren una combinación más compleja de circunstancias.

El Nudo Económico y la Incertidumbre en el Roster

Horford, un profesional respetado que siempre ha valorado la estabilidad y la visión a largo plazo, indicó que las negociaciones con la gerencia de Boston no llegaron a buen puerto respecto a su valor y su futuro dentro de la estructura salarial del equipo. "Los aspectos económicos jugaron un papel grande," afirmó Horford, dejando entrever que la oferta de los Celtics no reflejaba la contribución que él sentía que aún podía brindar, ni la duración que buscaba para su contrato final.

Esta fricción contractual se unió a la preocupación por la dirección deportiva del equipo. A pesar de haber sido un contendiente habitual en la Conferencia Este, la incapacidad de Boston para cruzar la línea de meta y la inminente necesidad de tomar decisiones financieras difíciles sobre sus jóvenes estrellas (particularmente en relación con el tope salarial y el impuesto de lujo) crearon un ambiente de incertidumbre que Horford no quiso enfrentar en la etapa final de su carrera. El veterano pívot, en cambio, optó por la estabilidad financiera y el atractivo deportivo que le ofrecía la gerencia de Golden State.