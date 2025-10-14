Shohei Ohtani lanzará en la Serie de Campeonato, pero Dodgers mantienen la incógnita

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional inició y previo al primer juego, Dave Roberts, manager de los Dodgers de Los Ángeles, confirmó que Shohei Ohtani abrirá como pitcher en la serie contra los Cerveceros de Milwaukee , aunque no reveló en qué juego. La estrella japonesa sigue siendo clave en la Postemporada, generando expectativa tanto por su bateo como por su pitcheo.

¿Por qué no lanzó Ohtani al inicio?

Roberts negó que su bajo rendimiento al bate en la Serie Divisional contra los Phillies haya influido en la decisión, pero fuentes citadas por ESPN señalan que buscaban que recalibrara su bateo tras conectar solo un imparable en 18 turnos. En temporada regular, el nipón terminó con .282 de promedio, 55 jonrones y 146 carreras anotadas.

En el Juego 1 de la Serie Divisional, Ohtani lanzó seis entradas y permitió tres carreras, mientras los Dodgers cuidaban su rotación para aprovechar a otros lanzadores como Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto. Durante la práctica previa al primer encuentro, se le vio lanzando bullpen desde el jardín izquierdo, manteniéndose activo y listo para la serie.

Con esto, los Dodgers refuerzan su ofensiva y pitcheo con su estrella japonesa, mientras los Cerveceros esperan cualquier oportunidad para sorprender en la Serie de Campeonato.

Shohei Ohtani en la Postemporada 2025 batea para .138, con cuatro hits, dos jonrones, cinco carreras remolcadas y tres anotadas. Mientras que, como lanzador tiene efectividad de 4.50, con un triunfo y nueve ponches.